酒店業回收紡織品助減碳 港格循環再造手提袋 逸東中菜廳推環保制服

ESG（環境、社會及公司治理）近年成為全球企業轉型的重要方向，香港酒店業亦各出奇謀，積極在本港綠色減碳上出一分力。港島香格里拉酒店與逸東酒店不約而同在紡織品回收及環保制服方面下功夫，除了取得環保成果，亦可提升員工舒適度及工作效率。

手提袋當小禮物送同事

港島香格里拉酒店去年成為香港首間實行紡織品三級回收的酒店，成功回收超過1.6公噸舊制服、枱布、毛巾及浴袍，協助減少超過20公噸碳排放。這項計劃由Crestwell Attire協助推行，透過系統化的回收流程，將舊紡織品循環再造成環保手提袋，並於「國際房務周」，作為心思小禮物送予房務部同事。

港島香格里拉酒店房務部總監三浦亮表示，酒店每年需更換大量紡織品，包括員工制服大約每年4,000件、餐飲用布2萬件，以及客房床單和毛巾18,000件，造成了巨大的營運壓力及環境影響。

減少浪費兼提高歸屬感

透過循環再造的手提袋，不僅減少浪費，更因是用同事過去日常工作中使用的材料製成，更增強了他們的歸屬感、自豪感及對酒店永續發展工作的認可。Crestwell Attire聯合創辦人陳偉杉表示，不少公司或酒店實行將舊紡織品升級再造的項目，例如將舊制服拆件或加工成為手袋等，這些屬於二級回收再造，一般牽涉手作較多，難以量產；而三級回收再造則有規模和系統，可回收大量的企業舊紡織品。

此外，港島香格里拉在2023年已開始將部分舊紡織品捐贈予動物福利組織，如西貢流浪夥伴及防止虐待動物協會（SPCA），延長物料壽命並減少堆填。該酒店的房務部又引入環保新制服，具備透氣、吸濕排汗及耐洗滌等優點，提升員工舒適度與工作效率。

竹纖維物料具涼感與抗菌特性

另一邊廂，香港逸東酒店亦積極拓展ESG，期望在人、地球與利潤之間取得平衡。今年，逸東酒店旗下米芝蓮一星中菜廳「逸東軒」為樓面服務員換上低碳環保竹纖維制服，為前線員工帶來更舒適和安全的工作環境。

香港逸東酒店行政辦公室經理及可持續發展經理曾熹慧指，自2020年起已推動可持續制服轉型，但當時物料昂貴及技術未成熟，去年她們夥拍可持續制服設計公司Infinity Innovation，為「逸東軒」設計及製作可持續竹纖維制服。竹纖維物料具涼感與抗菌特性，適合高強度及人流密集的餐廳環境，她指員工反應正面，認為制服輕身透氣，清洗後更具免熨效果，既符合酒店形象，又可提升工作舒適度。

枕套再造洗衣袋獲客人歡迎

另外，逸東酒店亦推行紡織品「循環管理」，將退役枕套升級再造成環保洗衣袋。香港逸東酒店房務總監周美玲指，「客人得知洗衣袋的來歷和意義後非常喜歡，他們甚至直接拿走，反映客人高度認同再造概念，這個計劃更被帶到我們美國的旗艦店。」該酒店每年又監察約2,400公斤後勤紡織品，透過層層遞進的使用模式，將損耗量降至最低，包括將退役的紡織品會轉化為活動地墊 、舞台覆蓋布或藝術素材。