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恒基地產簽香港首筆生物多樣性貸款 擬投放Central Yards項目

ESG
更新時間：11:31 2026-05-13 HKT
發佈時間：11:31 2026-05-13 HKT

恒基地產（012）與滙豐及恒生銀行簽訂香港首筆生物多樣性貸款，所得資金將投放於中環新海濱的旗艦綜合發展項目Central Yards，以提升項目的生物多樣性。Central Yards第一期預計於2027年下半年開幕，而第二期則預期於2032年落成。

集團表示，有關貸款符合貸款市場協會（LMA）、亞太區貸款市場協會（APLMA）及貸款銀團及交易協會（LSTA）的《綠色貸款原則》，主要用於修復、保護及提升城市內的生物多樣性。

採購本地原生植物 維護綠化

該筆融資將用於Central Yards綠化空間，採購本地原生植物、持續維護與管理新建立的都市森林與綠化，並對項目及周邊自然環境進行生物多樣性相關調查、評估與監測，制定Central Yards在都市生物多樣性的設計方向及評估其進展。分佈於項目各層的花園及空中花園將種植逾400棵樹木及多種植物品種，為野生動物提供棲息地，構建生態廊道，有助提升本地生物多樣性。

Central Yards 第一期預計於2027年下半年開幕。
Central Yards 第一期預計於2027年下半年開幕。

恒基地產執行董事及首席財務總監馮孝忠教授表示，可持續發展一直是集團締造長遠價值的核心，期望透過Central Yards，加強城市與自然之間的連結，建設更健康和更具韌性的社區，讓大眾與生物多樣性能夠和諧共存。
 

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