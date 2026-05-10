煤氣於佛山興建綠色甲醇廠 中國總產能將增至50萬噸 建香港加注中心供應鏈

中華煤氣（003）近年正加快擴展綠色甲醇產能，宣布旗下合營企業VENEX落戶廣東佛山三水大塘鎮興建新生產基地。新廠房首期預計於2028年投產，年產能20萬噸，屆時連同內蒙古原有基地，煤氣公司的綠色甲醇總年產能將達50萬噸，為香港發展國際綠色船用燃料加注中心提供穩定的供應鏈。

料2028年投產 轉化蔗渣及木材加工廢料

佛山新廠房選址佛山（三水）新材料產業園，佔地約311畝，項目採用先進生物質氣化技術，以華南地區常見的蔗渣及木材加工廢料為主要原料，經「原料預處理、生物質氣化、合成氣調整、甲醇合成」四大工序轉化為綠色甲醇。

煤氣表示，新基地與VENEX內蒙古廠房實現善用當地可持續資源的技術一脈相承，形成「一南一北」的雙基地生產布局，當佛山項目投產後，將與北部產能互補，利用廣東的地理優勢連接全球綠色燃料供應鏈。

沙柳是防治沙漠化的重要植物，定期修剪後留下的林業廢棄物，於內蒙基地用作綠色甲醇的原料。

內蒙基地以舊輪胎及沙柳成原料

該集團指出，內蒙古重型運輸業發達，產生大量廢舊輪胎，過去多以堆積處理，加上當地廣植防風固沙植物「沙柳」，每4至5年修剪留下的枝條亦多被視為廢料，團隊經技術驗證後，成功將這兩類農林及工業廢棄物資源化，轉化為生產綠色甲醇的原料。目前該廠房已連續4年獲歐盟ISCC EU及ISCC PLUS雙重國際認證，為全國首家實現規模化生產的企業。

煤氣：綠色甲醇已成商業化綠色替代燃料

中華煤氣營運總裁—綠色燃料及化工岑文輝表示，綠色甲醇率先成為商業化生產的綠色替代燃料，正迎來全球及香港積極推動綠色航運中心建設的發展機遇，並指該集團作為能源企業，希望探索自身在低碳轉型中的定位與方向，以實際業務配合整個產業的可持續發展。他又指，綠色甲醇是該集團綠色能源布局的重要一環，會繼續強化供應鏈及國際認證優勢。

中華煤氣夥政府部門、航運業界今年初見證香港首次綠色甲醇加注同步貨櫃裝卸。

今年本港首度實施「加注同步貨物裝卸」

煤氣公司表示，在產能擴張的同時，已經在香港開始推進綠色燃料的落地應用，包括今年3月10日於葵青貨櫃碼頭為本港首次綠色甲醇「加注同步貨物裝卸」作業供應燃料。200噸獲認證的綠色甲醇由中燃遠邦統籌，透過加注船「大慶268」，順利注入中遠海運貨櫃船。該集團指，是次加注作業，印證了從內蒙古生產、跨境物流到本港終端加注的供應鏈已具備實際操作能力。



煤氣公司與多間港口、航運及能源企業展開合作，推動綠色甲醇在船舶加注等場景的實際應用。去年該集團的綠色甲醇先後在上海、香港等地完成船舶加注，並與運輸及物流局、太平洋航運、威立雅、上港集團等機構開展合作，共同探索綠色航運的發展路向。



