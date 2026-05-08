政府發行276億等值港元綠色債券及基建債 最長30年期 錄超購7.6倍

政府公布，在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下，成功定價約276億港元等值的綠色債券及基礎建設債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。

30年期港元債發行規模較去年翻倍

政府指，這批綠色債券和基建債券在5月7日定價，包括30億港元的30年期基建債券，息率3.95%；60億人民幣的20年期基建債券，息率2.60%；60億人民幣的30年期基建債券，息率2.70%；5億美元的5年期基建債券，息率4.052%；以及7.5億歐元的8年期綠色債券，息率3.119%。

逾30市場環球投資者參與

政府表示，是次發行吸引了來自亞洲、歐洲、中東和美洲，超過30個市場的環球投資者廣泛參與，錄得總認購金額約2,390億港元等值，認購額為發行額的約8.6倍；其中30年期港元債券的發行規模為去年首次發行的2倍，2024年首次推出的20年期及30年期的長年期人民幣債券亦繼續廣受投資者歡迎。

陳茂波：為北都在內重要基建融資

財政司司長陳茂波表示，基建債券為包括北部都會區在內的重要基建項目融資，讓惠及經濟發展和民生的項目能夠加快落成，其中綠色債券亦支持綠色和低碳轉型項目，並鞏固提升香港綠色及可持續金融中心的發展。

陳茂波稱，這次政府繼續發行較長年期的港元和人民幣債券，並加大發行額，滿足機構投資者對投資長年期債券的需求，同時推動本港固定收益及貨幣市場的發展。他續指，人民幣債券將進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，完善離岸人民幣收益率曲線，助力推進人民幣國際化。他稱，環球機構投資者對認購這批政府債券反應熱烈，充分反映他們對香港發展前景的信心。

這批綠色債券和基建債券預計在5月14日交收，並於港交所和倫交所上市。綠色債券和基建債券獲惠譽AA-、穆迪Aa3，以及標普全球AA+評級。金管局代表政府發行此批綠色債券和基建債券。