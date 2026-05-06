太古地產年度書展5.7開幕 逾32萬本二手書義賣價10元

太古地產（1972）宣布，年度大型社區慈善活動「書出愛心 十元義賣」明日開鑼，於5月7至10日及14至17日共八天，假太古坊康橋大廈一樓ArtisTree及栢克大廈18樓舉行。屆時逾32萬本優質二手好書，將以每本十元義賣，善款將不扣除成本，全數用於支持香港小童群益會「群益寶庫」計劃，及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。

去年破紀錄籌得超過137萬元

太地表示，今年踏入第14屆，活動主題為「讓共讀拉近彼此」，除繼續推出「買十送二」優惠，亦新增多個全新場區，包括只需20元即可帶走四本好書之「特價書專區」、精選500本未開封或使用之精美兒童科普圖書的「國家地理雜誌」書區，以及提供1.5萬本勵志正念書籍之精神健康及心理勵志書專區，書展亦同時舉辦一系列活動，包括迷你醒獅掛飾工作坊、互動故事劇場、家長講座等，活動費用全免，名額有限，額滿即止。

太地指，義賣活動從2009年起舉辦，去年破紀錄籌得超過137萬元，集團期望與各界攜手壯大義工力量，為社區帶來更多正面影響，營造更可持續的未來。