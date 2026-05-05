煤氣旗下怡斯萊落戶東莞 李家超：大灣區拓可持續航空燃料里程碑

中華煤氣（003）孵化的可再生燃料公司怡斯萊舉行，落戶東莞生產可持續航空燃料的投資意向書簽署儀式。特首李家超表示，很高興見證香港和東莞兩地政府成功帶領怡斯萊落戶東莞，這是香港政府實踐行政主導的示範性成果，亦是香港和東莞兩地把有為政府和高效市場結合起來的示範性成果，更是兩地政府在大灣區建設可持續航空燃料（SAF）產業鏈的里程碑。

響應國家綠色發展戰略示範性項目

他續指，今日的SAF生產基地項目，正正是香港對接國家「十五五」規劃、響應國家綠色發展戰略具體行動的示範性項目，另將香港的國際化技術與廣東省的產業基礎相結合，實現資源高效銜接，有信心今次的合作會打造具有全球影響力的綠色產業，進一步提升大灣區綠色產業的綜合實力。兩地政府為帶領怡斯萊建立SAF生產基地，共同打通了產業上下游關鍵節點，拉動投資。兩地政府和香港企業共同合作，服務國家在綠色轉型和產業自主的戰略所需。未來，香港政府將持續深化粵港合作，加強政策對接、產業共融，推動更多綠色項目落地，服務國家實現「雙碳」目標，共創大灣區綠色新篇章。

李家傑：助國家在全球SAF領域領先

中華煤氣主席李家傑表示，今日怡斯萊與東莞市政府簽訂投資意向書，怡斯萊將在東莞開設生產基地，完善區域SAF產業鏈，對奠定國家在全球SAF領域的領先地位具有重要意義。怡斯萊的發展源於中華煤氣內部啟動的一個孵化項目，當時面對日益嚴峻的氣候問題，中華煤氣積極尋找可替代綠色能源，希望以創新的技術推動能源轉型。怡斯萊專注於回收的廢棄食用油，即是地溝油，轉化為清潔的航空燃料，不僅真正實現變廢為寶，亦都能防止廢油重回餐桌，助力保障食品安全。怡斯萊在中華煤氣孵化13年，以及特區政府全方位支持下，穩步成長，持續推進自主技術研發與創新，且於2021年正式獨立運營，隨後獲得國際投資機構的青睞與支持，時至今日已經成為全球第二大可持續航空燃料生產商。怡斯萊很榮幸能夠成為一家香港土生土長的綠色獨角獸，並在國內外培育、壯大綠色新質生產力。在全球環境中，綠色能源和能源自主已經成為主旋律，故怡斯萊的任務才剛開始，航空業減碳已是大勢所趨，不少國家和地區都陸續推行SAF的長遠使用計劃，從十五五規劃及施政報告中，看到國家和香港對SAF產業的支援和推動。

韋皓：全力為港企港商發展提供便利

東莞市委書記韋皓表示，這是兩地聯合培育發展新質生產力，加快推動綠色低碳轉型的重大項目，在此謹代表東莞市委、市政府，向長期支持東莞發展的香港政府表示衷心感謝，向恒基兆業、中華煤氣和怡斯萊選擇、投資東莞致以熱烈的歡迎。香港和東莞的合作根基深厚，近年來兩地乘著粵港澳大灣區建設的東風，在經貿往來、科技創新、產業協同和高等教育等多方面不斷拓展合作，取得扎實成效。他堅信在兩地政府的公益合作下，在恒基兆業、中華煤氣的支持下，怡斯萊SAF項目必將成為兩地科創深度融合和產業協同發展的新標桿項目，又鄭重承諾東莞一定堅持最有利的政策和最高效的服務，確保香港早落地、早開工、早投產、早建設，另全力為港企、港商在東莞發展提供便利。