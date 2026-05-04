Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AlipayHK推優惠鼓勵回收 「綠綠賞」積分可換A. Point 即睇兌換過程教學

ESG
更新時間：14:31 2026-05-04 HKT
發佈時間：14:31 2026-05-04 HKT

AlipayHK宣佈，即日起正式連結環境保護署旗下「綠綠賞」電子積分計劃，用戶參與「綠綠賞」回收行動獲取積分，可直接轉換成AlipayHK的A. Point，並在本港、澳門和內地多種消費場景使用。

「綠綠賞」用戶將積分轉換為A. Point後，用戶可於日常消費中靈活使用A. Point，包括繳交水電煤、電話費、保險費及屋邨租金，亦可於港澳及內地線上及線下商戶直接當現金抵扣。此外，A. Point可兌換多款優惠券，包括機票優惠券、交通券、淘寶券、餐飲券及美妝券等，亦可用優惠價購買外賣平台及網上超市現金券等。

「綠綠賞」積分兌換教學
「綠綠賞」積分兌換教學
「綠綠賞」積分兌換教學
「綠綠賞」積分兌換教學

整個過程完全電子化

AlipayHK指出，用戶只需透過「綠綠賞」手機應用程式選擇兌換A. Point，並於AlipayHK應用程式內完成授權確認，即可將持續回收累積的「綠綠賞」積分即時轉換為A. Point，整個過程完全電子化，毋須親臨到店換領任何實體禮品。

為配合是次合作，AlipayHK推出一系列禮遇及推廣活動，以鼓勵市民回收減廢，即日起至2026年10月31日，用戶只要首次以「綠綠賞」綁定及兌換A. Point，可獲惠康門市10元電子優惠券乙張。此外，用戶更可限時透過特優兌換率換領多款AlipayHK立減券。

A. Point立減券優惠詳情
A. Point立減券優惠詳情

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 砸中大堂女住客昏迷送院 玻璃碎另傷4人
突發
5小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
9小時前
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
6小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
18小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
影視圈
2小時前
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
01:24
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
影視圈
4小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
4小時前
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
21小時前