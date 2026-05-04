AlipayHK推優惠鼓勵回收 「綠綠賞」積分可換A. Point 即睇兌換過程教學

AlipayHK宣佈，即日起正式連結環境保護署旗下「綠綠賞」電子積分計劃，用戶參與「綠綠賞」回收行動獲取積分，可直接轉換成AlipayHK的A. Point，並在本港、澳門和內地多種消費場景使用。

「綠綠賞」用戶將積分轉換為A. Point後，用戶可於日常消費中靈活使用A. Point，包括繳交水電煤、電話費、保險費及屋邨租金，亦可於港澳及內地線上及線下商戶直接當現金抵扣。此外，A. Point可兌換多款優惠券，包括機票優惠券、交通券、淘寶券、餐飲券及美妝券等，亦可用優惠價購買外賣平台及網上超市現金券等。

「綠綠賞」積分兌換教學

「綠綠賞」積分兌換教學

整個過程完全電子化

AlipayHK指出，用戶只需透過「綠綠賞」手機應用程式選擇兌換A. Point，並於AlipayHK應用程式內完成授權確認，即可將持續回收累積的「綠綠賞」積分即時轉換為A. Point，整個過程完全電子化，毋須親臨到店換領任何實體禮品。

為配合是次合作，AlipayHK推出一系列禮遇及推廣活動，以鼓勵市民回收減廢，即日起至2026年10月31日，用戶只要首次以「綠綠賞」綁定及兌換A. Point，可獲惠康門市10元電子優惠券乙張。此外，用戶更可限時透過特優兌換率換領多款AlipayHK立減券。

A. Point立減券優惠詳情