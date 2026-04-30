太古地產愛心大使成立25周年 推大型義工招募平台

太古地產（1972）旗下「太古地產愛心大使」企業義工團隊表示，於今年成立25周年，與Time Auction義工配對平台合作，推出「Community Ambassadors X Partners Volunteer Hub」義工招募平台，並率先在4月29至30日於太古坊舉辦大型招募活動，鼓勵更多人加入義工行列，加強社會凝聚力。

新平台涵蓋由「太古地產愛心大使」主辦，及與義務工作發展局、聖雅各福群會、香港小童群益會及Redress等長期合作夥伴合辦的義工活動，提供超過1,000個義工崗位，讓參加者更容易找到合適的義工服務機會。完成指定服務時數後，更可透過平台兌換豐富禮物或獎賞體驗。

首日逾500人登記

義工招募活動獲太古坊及太古廣場租戶支持，公眾亦可於平台登記成為義工，太古地產指，首日活動即獲超過500位人士登記響應。

太地：營造更可持續未來

太古地產公共事務副董事黃文傑表示，太古地產愛心大使今年踏入25周年，適逢公司推出以構建全球最可持續社區為願景的「2050可持續發展願景及策略」，全新義工招募平台正正讓我們與各界攜手壯大義工力量，為社區帶來更多正面影響，營造更可持續的未來。

太古地產愛心大使因應25周年推出「Pledge 2x5 Hours of Volunteering」活動，鼓勵更多人加入義工行列。參加者可透過新平台參加，並承諾由即日至9月30日內，完成10小時或以上的義工服務，即可於10月16至18日於太古城中心舉辦的「太古地產愛心大使同行25年．慈善義賣」活動內換領禮品。

今年將推一系列慶祝活動

太古地產愛心大使計劃於2001年成立，指出秉承公司社區營造宗旨和可持續發展願景，以「齊建共融社區」為理念，在過去25年發展成擁有超過6,000位義工的義工團隊網絡，致力回應社會不同需要。太古地產表示，為慶祝25周年重要里程，團隊將推出一系列慶祝活動，重點活動包括今年10月於太古城中心舉辦大型慈善義賣，推出25周年限定精品，以25元起義賣，善款將全數捐予義務工作發展局。