中電與中海油簽合作備忘錄 深化能源協作 支持綠色轉型 

中電（002）與中海油集團日前簽署合作備忘錄，進一步深化雙方在能源領域的交流與協作，推動香港綠色低碳轉型，支持國家「十五五」規劃建設能源強國的目標。是次簽署亦標誌雙方合作30周年的重要里程碑，一直以穩定可靠及低碳的天然氣供應，支持香港社會及經濟發展，體現雙方戰略協同的成果。

公告指，中電與中海油自1996年展開合作，採用來自內地的崖城氣田的天然氣發電，其後再擴展至其他新的氣田，形成多氣田聯保機制，保障天然氣的穩定供應。而中電為達致香港的減碳目標，逐步將本地燃氣發電比例提升至目前超過50%。

深化天然氣供應、產業鏈等合作

透過簽署備忘錄，中電與中國海油將深化天然氣供應方案、產業鏈及相關技術層面的合作，並探討低碳及零碳能源技術及項目的合作機遇。雙方亦會就液化天然氣及綠色船舶燃料加注業務進行交流，支持香港發展成為綠色船用燃料加注中心；同時探索內地可再生能源項目，以及氫能、碳捕集、利用與封存（CCUS）等新能源技術應用，促進綠色能源發展。

中電：落實支持國家「雙碳」目標

中電首席執行官蔣東強表示，中電會繼續發揮電能專業，強化內聯外通的橋樑角色，實現更多區域能源合作的成果，落實對支持國家「雙碳」目標、粵港澳大灣區綠色高質量發展的堅定承諾。

中海油：全力以赴保障香港用氣安全

中海油集團副總經理閻洪濤表示，未來將繼續與中電一起全力以赴保障香港用氣安全，同時在新能源及可再生能源領域擴展新的合作，共同促進香港實現「零碳排放‧綠色宜居‧持續發展」的目標。

