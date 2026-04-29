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中海物業首開展氣候風險財務影響評估 碳排放持續降低

ESG
更新時間：15:34 2026-04-29 HKT
發佈時間：15:34 2026-04-29 HKT

中海物業（2669）今日發布《2025年可持續發展（ESG）報告》提到，在氣候情景分析基礎上，首次開展氣候風險與機遇的財務影響評估，標誌著集團在氣候信息披露方面從風險識別邁向量化管理。報告期內，集團範圍一及範圍二溫室氣體排放強度較2022年基準年下降14%，碳排放強度與能源消耗密度持續降低。

科技創新賦能綠色運營

集團主席兼執行董事張貴清表示，2025年是中海物業上市十周年，站在新十年的起點，將繼續以科技創新賦能綠色運營，以數字化手段提升服務效能，以責任行動回應社會期待，為客戶、股東、員工和社會經營幸福，為物業行業注入更多創新動能。

低碳運營方面，集團在四川地區累計採購綠色電力3,500萬千瓦時，年均減排約1.8萬噸二氧化碳；在全國範圍改造智能LED燈37萬根，累計節電逾5,000萬千瓦時；部署智能電動車充電插座13萬口、充電樁1.1萬根，提供綠色充電服務逾1,600萬次。同時，集團旗下興海物聯打造的中國人民大學通州校區智慧校園項目正式投入使用，成為近零碳園區的標杆案例。

推動「中海式物業管理現代化」

另一方面，中海物業持續推動「中海式物業管理現代化」，創新構建「六個一」服務體系，將硬件標準與服務軟實力深度融合。目前集團在49個城市已評定及驗收78個標杆項目，覆蓋逾2,000個在管項目。集團亦高度重視客戶權益保障，於年內成功取得ISO 27701隱私信息管理體系認證，實現信息安全與隱私信息管理雙體系融合，全面提升數據安全治理能力。

供應鏈管理方面，集團34,498家供應商全部受規範監管，並須簽署廉潔及保密協議，確保供應鏈合規運營。

年內員工培訓覆蓋率100%

此外，集團年內實現員工培訓覆蓋率100%，並推出「天天講安全」、「安全小喇叭」等安全文化品牌，並在過去3年保持安全責任事故為零。社區貢獻方面，集團義工全年服務時數約35,403小時，舉辦活動1,103場；鄉村振興工作覆蓋超過5,900戶家庭。去年11月大埔火災後，集團迅速動員支援災區，獲中央政府駐澳聯絡辦珠海聯絡部書面表揚。

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