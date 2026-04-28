九巴與中銀簽訂5億雙邊貸款 其中2億為綠色貸款 用於購置電動巴士

載通（062）旗下九巴與中銀香港（2388）宣佈簽訂一筆3年期、5億元雙邊貸款，其中2億元為綠色貸款，並將用於融資或再融資購置電動巴士的支出。九巴表示，綠色貸款經由香港品質保證局出具獨立第二方意見，符合香港可持續金融分類目錄(第2A階段) — 公共交通工具相關標準。

擁逾80輛電動巴士車隊

九巴又指，現時集團擁有逾80輛電動巴士車隊，並投放至市區繁忙路段、新發展區等地服務市民，車隊至今行駛總里程已突破800萬公里，減少逾1.1萬噸碳排放當量，相等於超過2,500名市民一年人均排放。

此外，九巴憑藉維修電動巴士的經驗，透過九巴學院開辦兩個電動車維修培訓課程，成為首4間提供獲機電工程署認可電動車維修課程的機構之一；去年九巴學院更設立全新電動車輛維修訓練工場，開辦「電動車（高壓）診斷、測試及維修證書」（EVH）課程，為員工和業界提供更專業的訓練環境。