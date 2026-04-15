預測市場崛起下的監管挑戰｜梁偉聰

民政及青年事務局日前叫停原定於今年9月推出的合法籃球博彩安排，原因是出於對「預測市場」（Prediction market）急速擴張的憂慮，但隨着近年加密貨幣與跨境支付工具普及，從昔日「打電話到澳門落注」，到今日直接透過賭博網站、穩定幣與跨境支付工具下注，非法博彩已成香港多年來灰色經濟難題。

香港原定於今年9月推出合法籃球博彩，相關法例於去年完成三讀通過，指明向馬會發出營運牌照，而馬會也展開籌備工作，以正式向政府申請牌照。然而，港府最終決定暫緩推進，民政及青年事務局解畫指，由於預測市場平台在全球急速發展，為免間接助長此類非法賭博活動，決定暫停有關項目。

民政及青年事務局提到，預測市場平台的交易量在2025年已飆升至640億美元，較前一年暴增300%，當中超過四成與體育相關。另一方面，馬會委託顧問的調查亦指出，前年本港非法籃球外圍投注額高達700至900億港元。把這兩組數字放在一起看，反映的並非單一平台的興衰，而是整個跨境體育投機市場正在快速膨脹。

正因如此，政府應重新審視馬會在本港博彩生態中的角色。馬會從來不只是單純的博彩經營者，更不是一部收款機器。它多年來之所以存在，制度意義正在於透過一個合法、可監管、可追蹤的渠道，把原本可能流向地下市場的投注行為，盡量拉回受規管框架之內。這種功能不是可有可無，而是香港打擊外圍、壓縮非法博彩空間的重要防線。

更重要的是，馬會肩負的亦不只有稅收與慈善責任，同時還承擔一定程度的公共責任，包括透過落實有節制博彩、宣傳教育、輔導支援多方面措施，預防及處理病態賭博問題。我們當然可以批評相關措施未必完美，但不能因此否定馬會在這方面一直扮演的角色。相反，外圍平台與預測市場最歡迎的，往往正正是缺乏保障、又最容易沉迷的一群用戶，因為這些人往往才是最穩定、最容易被剝削的收入來源。

說到底，Prediction market的風險短期內並不會消失，而當局對有關市場也可能作出監管，以維護制度防線，但執行難度實在不少。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

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