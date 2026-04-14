太古地產更新可持續發展策略 未來10年設140績效指標 綠色金融比率目標90%

太古地產（1972）公布推出2050可持續發展願景及策略，新策略以「構建全球最可持續社區」為願景，旨在引領建築環境創新變革，實現企業、社群與自然和諧共榮，同時配合公司在香港、中國內地及東南亞的業務發展。策略重點目標涉及氣候轉型、自然及生物多樣性、租戶參與計劃等方面。太古地產表示，新策略進一步體現公司以可持續發展為營運核心的長遠承諾。

新策略框架包括四項承諾與五大支柱

最新公布2050可持續發展策略，以回應「Where Next」為切入點，致力為投資者、員工、租戶、顧客、住戶、業務夥伴、訪客及社區等主要持分者創造長遠價值，並以零傷害、淨零碳排放、零廢堆填及水中和四項長期承諾為中心，在社區營造、以人為本、夥伴協作、環境永續、經濟效益五大支柱下訂立創新策略，於未來十年透過共140個績效指標，持續推動具影響力的變革

重點策略目標包括綠色金融和氣候轉型等

太古地產表示，重點策略目標包括一實現氣候轉型，即公司成為香港及中國內地首間在科學基礎目標倡議組織 (SBTi) 建築標準下，短期、長期及淨零目標均獲認證的地產發展商，並將致力達致相關目標；二是作為全新「自然轉型計劃」的一部分，公司以在整個建築周期中實現自然增益的舉措，範疇涵蓋土地收購及採購程序，以至於新發展項目規劃及設計融入有利自然及生物多樣性的方案；進一步擴展租戶參與計劃，承諾於2030年或之前，達致70％辦公樓租戶參與「環境績效約章」、100間零售租戶參與「Green Retail Partnership」，以及35％的餐飲租戶參與「綠色廚房」計劃的目標；及承諾於2035年或之前，其債券及貸款融資中超過90％來自綠色金融等。

新策略將推出各業務層面持續創新

太古地產行政總裁彭國邦表示，新策略訂立了清晰的可持續發展願景，同時新策略因應瞬息萬變的全球環境、持分者不斷改變的期望和愈趨頻繁的極端氣候而制定，並在既有的成就上，為公司的可持續發展進程開啟下一篇章。另外，新策略還將推動公司在各業務層面持續創新，加強與夥伴合作，攜手為社區構建更可持續的未來。