本港首引入CarbonCure「吸碳混凝土」 減水泥碳排放 置地中環升級工程率先用

本港建造業不斷採用低碳材料，以推動綠色工程，近期更進一步，首度引入了「碳捕捉」混凝土。建造商金門建築與加拿大除碳科技公司CarbonCure合作，透過「礦化（Mineralization ）」技術，令整體混凝土碳排放可減少約4至7%，更能額外「吸碳」，首項工程應用於同系置地公司的中環大型升級工程中。

低碳原料取代部分水泥 強度更高

水泥是建材最主要的碳排放元兇，在製作混凝土過程中，佔超過90%碳足跡。而透過CarbonCure專利低碳混凝土配方，其高爐礦渣粉較傳統混凝土實現34%的碳排放減幅，可取代部分水泥原料。以每1立方米混凝土計算，CarbonCure物料可取代10公斤傳統水泥原料，相當於減少4至7%水泥及相關碳排放；同時CarbonCure的碳捕捉特性，亦可額外吸收0.24公斤碳排放。除此之外，該「吸碳混凝土」亦較一般混凝土強度高10%。

混凝土「礦化」實現碳捕捉

謝志軒解釋，「吸碳混凝土」的特性來自水泥前期製作時，透過礦化作用將二氧化碳封在建材中，減少釋放在空氣。他續指，有關二氧化碳是來自內地石油化工業廢棄物，由供應商將氣體加壓形成液體，再由金門加工，「『碳捕捉』由供應商做，我哋負責『利用』，有人肯利用先打開到市場，好過拎（二氧化碳）去封存。」

CarbonCure採用「礦化」，將二氧化碳轉化為石灰石顆粒，並成為混凝土原料之一，替代部分水泥。（CarbonCure圖片）

CarbonCure採用「礦化」，將二氧化碳轉化為石灰石顆粒，並成為混凝土原料之一，替代部分水泥。（CarbonCure圖片）

新技術確保建築品質 長時間測試終獲批

事實上，本港引入「吸碳混凝土」亦經歷重重關卡，金門建築集團助理技術經理朱家欣指出，雖然CarbonCure的技術已滲透各國多年，但在香港應用屬首次，該集團與置地經過長達18個月測試，以及與政府部門不斷溝通釋疑，證明不影響建築結構及建材品質，終在去年9月獲屋宇署批准使用。

置地夥金門用於翻新工程 建材更低碳

金門建築與置地公司同為怡和集團旗下，是次引入CarbonCure技術亦是由雙方共同推動，並首度應用於「Tomorrow's CENTRAL（明日中環）」大型翻新工程中。置地公司工程助理總經理吳美玲指出，項目在建材審批期間已動工，直至去年11月才採用「吸碳混凝土」，而目前整體項目仍有約7%的混凝土需求，正爭取全部應用，包括用於一般間隔牆及走火梯，「用途同一般石屎無分別」。

吳美玲又表示，項目早已100%採用低碳混凝土，而當採用「吸碳混凝土」後，於混凝土層面將再減少20%碳排放，相較傳統混凝土的碳排放少達40%。

金門建築集團持續發展經理謝志軒（左一）、金門建築集團助理技術經理朱家欣（左二）、置地公司工程助理總經理吳美玲（右一）。

置地的Tomorrow's CENTRAL主要升級置地廣場，包括奢侈品牌租戶的零售面積將增加1倍，並增加餐飲空間。項目定立大幅採用環保建築材料目標，包括100%使用低碳混凝土、綠色鋼筋及永續木材，並會轉化至少75%的建築廢棄物。

擬擴展應用 建商業模式

謝志軒又表示，「吸碳混凝土」正計劃將有關綠色價值鏈擴至第三方，目前已獲得部分客戶查詢。而混凝土額外成本方面，謝志軒稱，主要是向CarbonCure支付專利費用，以及購買二氧化碳，但相信商業模式成熟後，整體成本會下降。

低碳混凝土用於置地「Tomorrow's CENTRAL」大型翻新項目。(置地圖片）

CarbonCure推動混凝土行業減碳

CarbonCure為加拿大建築科技公司，成立於2012年，旨在為混凝土行業推動減碳，透過其專利技術，至今已減少逾75萬公噸二氧化碳排放，交付的混凝土超過1080萬輛攪拌車。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）成立的氣候科技基金Breakthrough Energy Ventures有份投資。

世界經濟論壇引述研究指出，全球水泥製造業產生了16億噸二氧化碳，佔全球總碳排放量約8%，「如果將水泥當作國家，是全球第三、四大排放國。」本港建造業議會則指出，本港建築物佔全港碳排放約71%，單計建造業的比重約3.7%，亦有學術研究顯示，混凝土、鋼筋等主要建築材料佔前期碳排放的90%，遠高於施工時的排放。