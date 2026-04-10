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逾半數港企綠色轉型意願高 滙豐調查：24%指融資選擇有限

ESG
更新時間：12:25 2026-04-10 HKT
發佈時間：12:25 2026-04-10 HKT

滙豐宣佈，為香港美妝配飾供應商Concept 4 Ltd，成功將一項可持續發展改善貸款（ Sustainability Improvement Loan ） 升級為可持續發展表現掛鈎貸款（Sustainability-linked Loan）。滙豐早前進行的「Sustainability Pulse」調查顯示，54%香港企業計劃加快可持續發展步伐，但不少企業在過程中遇上挑戰。其中，約30%表示缺乏財務或非財務誘因，24%則指出融資選擇有限。

滙豐指出，可持續發展改善貸款專為中型及小型企業而設，讓企業將融資成本與可持續發展表現掛鈎，從而有機會獲得更優惠的貸款利率。當企業達成初步目標後，滙豐將提供升級途徑，將貸款提升為可持續發展表現掛鈎貸款，當中融資成本會掛鈎至更進取的目標。

利率掛鈎EcoVadis評級

就Concept 4個案而言，滙豐將利率與該公司的EcoVadis評級掛鈎。在Concept 4獲得EcoVadis最高的白金評級後，滙豐協助他們將信貸升級為460萬美元的可持續發展表現掛鈎貿易貸款。隨著Concept 4推進可持續發展進程，新的融資不再局限於單一評級，而是結合更具體的碳減排目標，包括減少企業價值鏈中範圍一、二、三的碳排放。

港企氣候投資比例三年內翻倍

根據滙豐的「Sustainability Pulse」調查結果，香港企業將超過10%資本開支（CAPEX）投放於氣候轉型及相關投資的比例，將於未來三年由現時的13%上升至26%。

保持競爭力是推動企業加快轉型的一大關鍵因素。超過三分之一（36%）的香港企業視競爭格局或落後於同業的風險為主要挑戰，比例為調查中六個亞洲市場中最高。

滙豐於2024年9月推出可持續發展改善貸款，目標協助中小企涉足可持續金融。企業可選擇將融資成本與 EcoVadis 評級或香港綠色機構認證（HKGOC）級別掛鈎。

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