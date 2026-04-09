國泰指策略性投資及合作 建構可持續航油價值鏈 今年乘客人均即棄塑膠降至1.5件

國泰（293）發布《可持續發展報告2025》，指出其「企業可持續航空燃油計劃」錄得顯著增長，17個全球合作夥伴的承諾使用量，按年增加近1.8倍。國泰行政總裁林紹波表示，推動航空業減碳是關鍵而複雜的任務，儘管挑戰重重，仍透過策略性投資及合作，支持建構穩健的可持續航空燃油價值鏈。

林紹波：與持份者緊密合作推動目標

林紹波指出，今年正值成立80周年的重要里程碑，當中國泰銳意領導可持續發展的決心始終如一。他稱，透過與價值鏈不同持份者緊密合作，以及投資於可持續航空燃油（SAF）、減用即棄塑膠，以至社區和團隊等重點領域，「致力以更周全且負責任的方式，帶動每個人在人生旅途上飛躍前行。」

他續指，國泰與志同道合的機構攜手，為推動可持續航空燃油的長遠創新提供必要的支持及資本，同時亦在循環經濟方面取得實質進展，減少因營運而生的廢棄物，以及對原生資源的依賴。

成1.5億美元可持續航油基金創始投資者

報告指出，國泰去年透過合作及投資，支持可持續航空燃油價值鏈發展，包括成為總投資額達1.5億美元「寰宇一家—突破能源風險投資基金（BEV）可持續航空燃油基金」的創始投資者之一，並與空中巴士達成最多7,000萬美元的聯合投資協議，既推動新一代可持續航空燃油的技術發展，亦加快中短期的供應。

航線網絡機上水樽回收率21%

國泰又指，去年將面向乘客的人均即棄塑膠製品減少至1.7件，隨著現有庫存逐步以替代品取代，預期將於2026年年中達致人均1.5件的目標。在減量以外，國泰指，成功實現其餘50%面向乘客的即棄塑膠製品轉由再生塑膠製成，並在香港及其他八個機場進一步推行回收流程，將航線網絡的機上水樽回收率提升至21%。