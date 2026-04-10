ESG升級商業模式轉化收入 南豐為企業提供顧問服務 創更多社會價值

坊間常有人誤解ESG（環境、社會及管治），認為對公司而言是一項支出，不能帶來收入。不過，南豐集團於2022年創立的「SEWIT」可持續發展策略，去年已將其轉化為產生收入的商業策略「SEWIT-as-a-Service」，並為超過60間企業提供收費的專業顧問及服務。南豐集團地產處副董事總經理許謙讓表示，該服務為租戶及持份者增值 ，同時創造更多社會價值，達至共贏。他指出，在2024/2025年度，南豐已創造約5,220萬元社會價值，並訂下2030年前累積創造1億元社會價值的目標。

南豐在2022年創立可持續發展部門「SEWIT」，涵蓋社區共融、環境保護、全人健康、創新及科技五大戰略性支柱。許謙讓舉例，南豐近年在港主要物業舉辦多項社區項目，包括精神健康、可持續生產及消費、本土文化及藝術推廣、共融及樂齡就業等。另外，2023年推出的創新可持續發展租戶計劃「正值租約」（Net Positive Lease），與所有租戶、其員工及社區夥伴，締造對環境與社會的正面效益。「正值租約」目前獲香港主要物業45%租戶及全球67%租戶簽署參與，促成超過50項不同形式的合作。

「正值租約」助租戶可持續發展

「正值租約」過去一年有多項關鍵成效，包括由租戶主導舉辦的社區項目帶來或量化約1,320萬元社會價值；整體能源消耗強度下降約6%；整體廢物分流率達26%。他又指，「正值租約」透過多元化的服務與獎賞計劃，包括物業管理費優惠方案、宣傳曝光、優先享用環保設施並參與南豐社區項目等，協助寫字樓、餐飲及零售租戶於設施及營運方面貫徹可持續發展。計劃亦為參與租戶提供碳審計、社會效益評估諮詢、人工智能廢物審計、到會式員工身體檢查及健身體驗計劃等服務。

他又分享，南豐最近推出「正值共享機制」，其中一個例子是「冷氣節能獎勵計劃」，為參與租戶進行碳審計並提供相應建議，舉例租戶在不需使用冷氣的時段，可選擇將區域性或一整層冷氣關閉，減少耗能，參與租戶可獲獎賞。他透露，AIRSIDE與多家辦公室租戶已合作展開試行計劃，短短數月內節省了雙位數百分比的冷氣能源。

增顧問服務 冀成業務發展新動力

南豐去年底宣佈將SEWIT可持續發展策略演進為SEWIT-as-a-Service商業策略，以SEWIT Consultancy平台提供專業顧問及服務，許謙讓說：「SEWIT不僅是一個可持續發展框架，它逐步深化為我們的企業文化，並透過SEWIT-as-a-Service成為業務發展的重要推動力。」

具體而言，南豐會為租戶與企業合作夥伴提供社會效益評估及諮詢、社區項目策劃、碳排放及人工智能廢物審計、員工身心健康項目策劃、員工培訓等多元化服務，截至現時為止，已有超過60個企業、上市公司、初創企業、非牟利機構、社企、學校等組織採用SEWIT-as-a-Service服務，包括譚仔國際、Rugby For Good橄欖成長基金等。

可持續裝修及採購指引供商戶參考

以譚仔國際為例，其亦是「正值租約」租戶，南豐為譚仔的「升級再造」產品系列——將豬腩肉廚餘，再造成檸檬清香潤唇膏、手工肥皂及香茅檸檬香薰蠟燭——量度社會價值。南豐的社區項目「世界之約」團隊又為譚仔員工提供心理健康工作坊及藝術治療分享。此外，南豐也透過提供可持續發展裝修及綠色採購指引，助譚仔在制定內部可持續發展相關政策時作為參考。

Rugby For Good則委託SEWIT Consultancy為兩項旗艦社會項目——「聾」入生活·有誰共「明」及「Tackling Language」（助弱勢或少數社群的兒童和青少年融入社區）進行社會效益量度，追蹤並評估項目受益人的行為和態度轉變，並提交報告。

為租戶提供附加價值 強化合作關係

南豐會向租戶與企業提供度身訂製的收費服務，「正值租約」的租戶可透過NP Coins，兌換SEWIT社會影響力評估服務。他以AIRSIDE為例，透過SEWIT-as-a-Service策略，落實了多項可持續發展的配套和項目，惠及員工、租戶和合作伙伴，「這些硬件和軟件為租戶提供額外的附加價值，強化租戶忠誠度及促進長期合作。」

除了透過SEWIT-as-a-Service顧問服務締造商業及社會價值，許謙讓指，南豐在積極落實可持續發展、推動減碳，以及促進與租戶協作下，成功獲得多項綠色金融及可持續金融融資。截至去年9月，現行債券及貸款融資中，已有49%來自綠色金融或可持續金融融資，包括華僑銀行香港及中國工商銀行等。