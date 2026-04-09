EcoCeres夥萬國數據設數據中心HVO試點 替代傳統柴油供電

中華煤氣（003）孵化的可再生燃料生產商怡斯萊（EcoCeres）宣布，與中國數據中心營運商萬國數據（9698）完成試點合作，成功以烴基生物柴油（HVO）替代傳統柴油，作為數據中心備用電源系統的低碳燃料。該試點為HVO在中國互聯網數據中心（IDC）領域的首批示範項目之一，實現從廢棄食用油回收至低碳能源供應的完整循環經濟模式。

合作將廢油變燃料 數據中心減碳九成

試點中，EcoCeres向萬國數據位於華北的一座數據中心提供由餐廚廢油轉化而成的HVO，用以替代傳統柴油發電機的燃料來源。HVO以廢棄原料生產，其全生命周期溫室氣體排放比普通化石柴油最多可減少約90%。EcoCeres指，此次合作將原本的地溝油升級為低碳燃料，為高速增長的數碼基礎設施提供清潔動力。

EcoCeres行政總裁Matti Lievonen表示，與萬國數據的合作證明了HVO能在不影響可靠性的前提下，協助關鍵設施實現減碳目標，支持低碳運算。他認為，試點是廢棄物基HVO在中國迅速增長的IDC行業擴展應用的重要第一步。

模式或在亞洲複製 將與更多營運商合作

EcoCeres指出，該合作延續其在難以減排領域推動可再生燃料的策略，包括HVO和可持續航空燃料（SAF），為數據中心、航空、物流及重型交通等行業提供低碳解決方案。HVO可直接取代石化柴油，有效降低數據中心的範圍一碳排放。

展望未來，EcoCeres認為，這套模式在中國及亞洲具備廣泛推廣潛力，將與更多領先IDC營運商合作，拓展長期供應，深化減碳協作，共同推進低碳數碼生態的可持續發展。