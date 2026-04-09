Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

EcoCeres夥萬國數據設數據中心HVO試點 替代傳統柴油供電

ESG
更新時間：17:50 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:50 2026-04-09 HKT

中華煤氣（003）孵化的可再生燃料生產商怡斯萊（EcoCeres）宣布，與中國數據中心營運商萬國數據（9698）完成試點合作，成功以烴基生物柴油（HVO）替代傳統柴油，作為數據中心備用電源系統的低碳燃料。該試點為HVO在中國互聯網數據中心（IDC）領域的首批示範項目之一，實現從廢棄食用油回收至低碳能源供應的完整循環經濟模式。

合作將廢油變燃料 數據中心減碳九成

試點中，EcoCeres向萬國數據位於華北的一座數據中心提供由餐廚廢油轉化而成的HVO，用以替代傳統柴油發電機的燃料來源。HVO以廢棄原料生產，其全生命周期溫室氣體排放比普通化石柴油最多可減少約90%。EcoCeres指，此次合作將原本的地溝油升級為低碳燃料，為高速增長的數碼基礎設施提供清潔動力。

EcoCeres行政總裁Matti Lievonen表示，與萬國數據的合作證明了HVO能在不影響可靠性的前提下，協助關鍵設施實現減碳目標，支持低碳運算。他認為，試點是廢棄物基HVO在中國迅速增長的IDC行業擴展應用的重要第一步。

模式或在亞洲複製 將與更多營運商合作

EcoCeres指出，該合作延續其在難以減排領域推動可再生燃料的策略，包括HVO和可持續航空燃料（SAF），為數據中心、航空、物流及重型交通等行業提供低碳解決方案。HVO可直接取代石化柴油，有效降低數據中心的範圍一碳排放。

展望未來，EcoCeres認為，這套模式在中國及亞洲具備廣泛推廣潛力，將與更多領先IDC營運商合作，拓展長期供應，深化減碳協作，共同推進低碳數碼生態的可持續發展。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
22小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
3小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
11小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
7小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
21小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
5小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
10小時前