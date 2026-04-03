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Z世代對餐飲工作存偏見 大學生實習體驗扭轉刻板印象 「敢向同學說媽媽哪裏工作」

ESG
更新時間：06:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-03 HKT

本港餐飲業員工過往給予外界勞動密集、長工時，甚至較低層的刻板印象，更有例子顯示有Z世代會認為父母任職餐飲業，不及同學父母在辦公室工作，因此「覺得沒甚麼面子」。不過，譚仔國際區域經理李素琴接受《星島頭條》專訪時表示，女兒李諾兒參加了該公司提供的72小時前線實習後，讓其發現了媽媽工作時「雷厲風行」的一面，甚至變得敢於向同學表示「我媽媽在譚仔做管理工作」。

譚仔國際（2217）兩年前推出了一項名為「GAME Changer 」的支援員工項目，結合獎學金、前線實習、導師配對及義工服務，其中今年向49名學生頒發逾160萬元獎學金外，更成功修復了一段因工作壓力而疏離的母女關係。

職涯非一帆風順 一度忽略女兒

李素琴早年曾在譚仔工作一年多後離職，直到2018年因女兒升上中學，決定重返職場，憑藉過往經驗從前線管理起步，在7年間晉升至區域經理，負責多間分店營運，甚至「有幸被選中到新加坡支援海外店舖」。

她回憶道，「以前做店長時，思維只在四面牆裡面跳。」如今透過管理不同店舖及海外經驗，學會面對多元文化團隊，例如「新加坡同事生活節奏較慢，不能直接用香港那套，要想方法融入他們，再引導他們融入我們的文化」。

然而，李素琴的職業生涯也並非一帆風順，在疫情期間升職至區域經理時，曾需10天開設兩間新店，但那時女兒正值叛逆期，讓她倍感疲累，「我每天工作12至14小時，持續了4、5個月，完全忽略了女兒。」幸好公司及時提供人手支援，並教她培訓店長分擔工作，才讓她回復9小時工時，「能多花時間和女兒聊天、做功課，平衡家庭和工作」。

實習改變想法 發現媽媽另一面

另一方面，現時就讀大學護理系的李諾兒透露，自己參加「GAME Changer」計劃除了因為體驗社會外，經濟支援亦是重要考量，因護理系學制多一年，學費負擔較大，計劃可幫補家庭，同時可留多點時間讀書。

李諾兒坦言，實習前從不會向同學提及母親在譚仔工作，但實習經歷徹底改變其想法，並發現母親的工作「不是將米線搬出來給客人那麼簡單」，而是需要負責人事管理、產品品質及店鋪運作，「她的判斷力和思維跟家中不同，完全是另一個人，很雷厲風行」。

學懂主動出聲 形容很大突破

最令李諾兒深刻的體驗是協助長者顧客，因很多長者不懂用手機下單，要主動去幫他們、介紹菜單，以至推薦適合口味的產品，而她以前是比較內向的人，「這次學懂主動出聲，無論是幫別人還是尋求幫助」，形容這是「很大的突破」。

除了前線實習，李諾兒也透過計劃的義工服務，到中學協助中三學生進行職業及生涯規劃，「透過不同攤位遊戲，幫助他們發掘擅長的地方，選擇適合的未來方向。」這些經歷讓她學會觀察他人需求，「對我之後做護理工作很重要，要懂得病人精神層面的負擔，讓他們覺得我是真心想幫他們，而不單單是這份工作」。

見證女兒成長 深化母女關係

另一邊廂，李素琴亦對女兒完全改觀。為了讓女兒獲得真實體驗，她刻意保密母女關係，僅叮囑女兒「不要說媽媽是誰、不要偷懶、不要傲慢」。

不過，她暗中觀察並詢問店長意見，有一次有同事接到自己女兒來電，說錢包遺失包含身份證，同事慌張想請假去學校處理，李諾兒在旁聽到後冷靜建議，「先去警署報失身份證，去學校沒有用。」展現出平時在家未曾顯露的判斷力，「原來她離開了媽媽的保溫箱後，懂得和同事相處，做出正確判斷處理事情」。

計劃帶來的改變不僅限於職業認知，更深化了母女關係。李諾兒開始主動關心母親，「我和女兒溝通得更加深入，差不多收工時會打電話問我回到哪，回到家後會沖茶給我。」李素琴感觸地說，「最感動的一次，她早放學打電話說『我去買菜，今晚煮給你食』，沒想過女兒十多歲就學懂煮菜給我吃」。

打破標籤 助年輕人建立自信

李諾兒現在更敢於向同學坦言母親職業，「我明白到無論甚麼人，出來吃飯都需要這些服務，少了職業高貴輕賤的觀念。」現在同學問起媽媽職業，她會自豪回答「我媽媽在譚仔做管理工作」，並主動帶同學來分店吃飯。李素琴對此認為，社會體驗能幫助年輕人打破標籤、建立自信，「她體驗到每個社會都有不同階層，每一個階層都有她的社會責任和文化價值，理解到這些就不再尷尬」。

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