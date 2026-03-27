由可樂生產說到旅遊資源｜林小珍

筆者小學的時候，每逢學期尾聲，完成考試之後，學校都會舉辦一些「試後活動」，包括一些校外參觀活動。猶記得當中有一項「參觀太古汽水廠」的活動，小時候都很渴望參與，當時當然是為了參觀之後可以喝一瓶「新鮮」的汽水，可惜當年名額有限，無緣參與。想不多三十多年後竟有機會一圓小時候的願望。

太古可口可樂已有60年歷史

上星期，筆者一家有幸參與香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團。1965年，太古集團(0019)收購了一家位於荔枝角的裝瓶廠，成為可口可樂公司認可的裝瓶商及特約分銷商，在本地生產6.5安士的瓶裝汽水，之後業務持續擴張，分別在荃灣和鰂魚涌設廠，更將可口可樂帶入內地市場。

筆者一家今次參觀的沙田小瀝源可樂廠，則是於1991年落成。女兒一踏入廠房的大堂，已經被展出的歷代「可口可樂」的瓶身設計，以及特大金色可樂樽所吸引，急不及待嚷著要「打卡」。之後導賞員介紹了可口可樂的起源，原來可口可樂是由美國藥劑師約翰•伯頓博士發明，而最初的配方確實有一定藥效。我們更有機會嘗試憑嗅覺推測不同的可樂口味。

林小珍一家參觀沙田小瀝源可樂廠。（作者提供）

品牌精品成一代集體回憶

隨後導賞員為我們講解了香港太古可口可樂的故事，原來我們身處的沙田可樂廠共有11層，樓高147米，是現存世界最高的可口可樂裝瓶廠。廠房採用垂直運輸系統，結合了貨櫃吊運、垂直升降及自動化運輸帶，再連接倉庫與各生產線。

我們又參觀了歷代的可口可樂產品造型和周邊產品，對女兒來說是新奇，對筆者和丈夫來說，卻是兒時回憶，更勾起從前為搜羅不同可樂瓶、汽水杯和品牌精品的片段，只能說太古可口可樂多年來的品牌推廣確實有一手。

而為了回應市場需求，香港太古可口可樂亦不斷推出新產品，至今已經有20個品牌、300款產品，包括汽水、茶、水、咖啡、能量飲品、果汁飲品和運動飲品。就連政府經歷「冒牌水」事件之後，最近重新招標，中標為港島及離島的政府部門提供樽裝水的Bonaqua，亦是香港太古可口可樂的品牌。導賞團亦有介紹品牌將本地回收膠樽並轉化為新膠樽的環保技術，以及全球首創「無招紙」包裝水的環保舉措。最後，我們一家當然少不了享受一枝冰凍而「新鮮」的可口可樂。

工業生產對旅客具吸引力

可惜的是，今次導賞團只是品牌60周年慶祝活動之一，並非恆常活動，但有機會讓女兒認識到香港的製造業和工廠運作，亦是一次大開眼界的體驗。其實我們外遊的時候，都很喜歡參觀當地一些著名品牌的生產基地和博物館，例如橫濱的合味道紀念館以及愛爾蘭的健力士酒廠。這類參觀活動不但是一個增長知識的機會，也可以大大增加參觀者對品牌的歸屬感，當然亦少不了買一些產品回港作手信，送給親朋好友的同時，更可以侃侃而談品牌故事，變成免費的品牌宣傳大使。

本地品牌故事生趣盎然

雖然仍然在港生產的品牌不算多，但仍然保存之今的，都不乏大家日常會接觸到，容易引起市民和旅客共鳴，而且有深厚文化故事的，例如九龍麵粉廠、永樂粉麵廠、嘉頓麵包和塑膠家品「紅A」。筆者最近路過灣仔會展，貿發局的香港•設計廊，亦正舉行經典保溫壺品牌駱駝牌的展覽，介紹品牌故事，可惜規模較小。如果旅遊發展局可以提供資源，協助這些本地品牌設計具吸引的導賞團，既可以成為香港的旅遊資源，同時推廣「香港製造」，何樂而不為。

林小珍