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香港氣候周2026揭幕 陳茂波：支持國家及區域碳中和 港可承擔更多工作

ESG
更新時間：18:27 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:27 2026-03-26 HKT

由香港大學氣候與碳中和研究院（ICCN）發起並主辦、為期七天的「香港氣候周 2026」今日揭幕，以「從減緩轉向適應——聚焦轉折點，部署切實行動」為主題，發揮香港作為國際金融中心與全球連接樞紐的獨特優勢，加速推動公平、包容且具韌性的淨零轉型，同時強調香港作為連接內地與國際、推動氣候科技部署以及引導綠色金融發展的「雙向橋樑」作用。 

財政司司長陳茂波在開幕致辭中表示，全球氣候挑戰嚴峻，但當中亦蘊藏巨大機遇，必須以緊迫感和決心採取行動。在支持國家及區域邁向碳中和的進程中，香港有許多可以亦應該承擔的工作。可善用作為國際領先金融中心及新興全球創科樞紐的獨特優勢，不僅提供資本與綠色科技，更聯通市場與人才，助力塑造解決方案，並推動協作。

引導私人資本投向綠色轉型

陳茂波指，香港能引導私人資本投向綠色轉型項目、加強碳市場互聯互通，並以人工智能驅動綠色及氣候技術，推動其應用與規模化發展。他亦強調培育氣候金融、風險管理及綠色創新科技等領域人才的重要性。 

港大校長張翔指，大學全力支持綠色轉型的科研工作與成果轉化，冀成為綠色轉型的「引擎」，更重要是做好相關的人才培育，充分準備下一代，使他們能夠繼續推動並實現應對氣候變化的關鍵任務。港大副校長（學術發展）宮鵬表示，活動會展開跨越全球金融到基層青年賦能的深度對話，期望藉此促成實質合作。他又指，人工智能的深度應用都為相關的研究、應用及成果轉化帶來更有利的環境，更好支持國際社會應對氣候變化和推動綠色發展。 

本屆香港氣候周匯聚了聯合國代表、國家生態環境部官員、包括十多位中科院及工程院院士在內的國際頂尖學人，以及寧德時代、EQT亞洲、恒生銀行、騰訊、Google 等領軍企業代表，透過一系列專題演說與對話討論，共同探討。

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