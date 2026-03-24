【立即報名】智領未來開拓綠色新機遇 星島X理大「ESG X AI 應用工作坊」

星島新聞集團聯同香港理工大學合辦的「智領未來！ESG X AI 應用工作坊」將於4月13日假香港理工大學李嘉誠樓舉行。這次工作坊是去年「ESG企業認證嘉許禮暨永續發展專題論壇2025」的延伸項目，希望由業界領袖透過專題演講進一步就各類型ESG議題分享真知灼見，並藉此讓企業、ESG專家及學術專家交流分享，共探ESG發展前景及商機。

今年工作坊將會有兩大主題演講，首先由香港理工大學環境, 社會, 和治理促進研究中心主任、會計及金融學院教授及副院長（研究）吳強教授以「提升 ESG 回報與競爭力」為題，探討企業應如何調整策略，將 ESG 理念融入日常營運，以在瞬息萬變的營商環境中，獲取更佳商業回報及提升市場認可度。

另一個主題演講主題為「綠色科技的發展機遇：香港作為國際關鍵樞紐」，由投資推廣署（可持續發展）科技、創新和創業高級副總裁杜珮煒女士發表。杜女士將結合最新市場報告，剖析香港如何發揮門戶優勢，賦能企業對接綠色經濟機遇，並分享新落戶香港的綠色企業如何結合AI於不同行業實踐綠色科技應用，並了解投資推廣署如何全方位支持企業在港發展，共同引領全球綠色轉型。

工作坊現正接受報名，名額有限，先到先得。有興趣推動ESG轉型的企業代表，請立即把握機會報名！

「智領未來！ESG X AI 應用工作坊」

日期：2026 年 4 月 13 日（星期一）

時間：下午 3 時正 – 5 時正

地點：香港理工大學李嘉誠樓 16 樓 M1603 會議室

報名：https://forms.gle/LSQs1RvMnyozFJnP9