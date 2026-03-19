港交所5000萬支援照顧者 夥商界建友善職場文化 「上市公司揀代號可助籌款」

港交所（388）旗下慈善基金日前啟動照顧者關懷計劃，承諾投放5,000萬元，預計為超過5萬名照顧者提供支援。集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英接受《星島頭條》專訪時笑言，自己是「ESG新丁」，「我本身是法律背景，在歐美做ESG可能多些法律問題思考，因為訴訟多一些，很多人會有『漂綠』（greenwashing）這個概念，而在香港，我們的挑戰是怎樣將ESG、一件很好的事情推廣給普羅大眾認識」。他又相信，港交所與本港商界有緊密連繫的優勢，有助與社會各界推動社區支援、企業照顧者友善文化等。

幫助內地碳市場做聯通工作

周冠英在2024年11月獲委任為港交所首位的集團首席可持續發展總監。他說，香港推動ESG方面有獨特角色，「在低碳、綠色經濟、綠色能源、綠色金融方面，對國家來說是很重要的議題。所以我覺得其實很有意思，香港可以思考怎樣幫助國家在綠色金融、綠色能源、整個綠色政策怎樣幫到他們。」

周冠英指，低碳及綠色經濟等是國家重要議題，在香港推動ESG工作有獨特意義。 何健勇 攝

一如港交所在股票市場、債券市場幫助國家發展及人民幣國際化的角色，周冠英表示，港交所旗下國際碳市場Core Climate亦正在這方面下工夫，包括探討引入不同標準的碳信用額，以及內地流行的綠電證等。

此外，Core Climate去年與大灣區另外三個碳交易所簽署合作備忘錄，他表示會持續與境內機構深化合作，「我們的強項是接觸到海外投資者，理解他們需要什麼，同時我們也理解內地市場」，可擔任「超級聯繫人」，幫助內地碳市場做聯通工作。

慈善基金6年撥款超過6.35億

另一方面，港交所慈善基金自2020年成立至今，在四大範疇——理財教育、社區發展、人才發展及環境可持續發展，已撥款超過6.35億元，資助超過150個社區項目，受惠人數超過220萬人。單計2025年便捐出善款超過1億元，按年增16%。

周冠英表示，基金過去亦曾資助與照顧者相關的項目，踏入第6年，期望可更好地展現對社會的影響，「這幾年大家都看到，香港社會出現了一些照顧者面對困難和壓力的情況，也有些不開心的事情發生。我們一直在想，可不可以幫助到這群默默付出的社會支柱。」因此自去年中開始籌備照顧者關懷計劃，涵蓋社區、職場及政策文化三個層次，為期三年（2026至2028年）。

港交所慈善基金照顧者關懷計劃日前啟動。 葉偉豪 攝

成立支援隊 夥領展設關懷站

在社區支援層面，第一項是成立照顧者社區支援隊，在觀塘及大埔各設三隊，由6間慈善機構營運，為區內長者照顧者及特殊教育需要（SEN）照顧者提供個案管理、外展及緊急支援服務。

其次是與領展（823）合作，在觀塘順利商場設立「照顧者關懷站」，預計今年第二季啟用，日後會擴展至其他社區。關懷站將提供心理輔導、物資援助等服務，讓照顧者可以歇息及獲得支援。

第三是支持勞工及福利局，在不少於300戶高風險照顧者家庭試點安裝智能意外偵測系統，由NGO夥伴負責安裝。第四是成為照顧者易達平台的合作夥伴，擴大其支援網絡，期望將其會員數目由5000名提高至3萬名，合作商戶由100間提高至200間，以惠及更多照顧者。

與本港商界緊密連繫有優勢

在企業層面，周冠英續指，計劃將支援100家企業，包括上市公司、大型企業及中小企業，建立照顧者友善職場文化。他表示，照顧者議題是一個很「貼身」的範疇，包括港交所在內，每間企業都會有員工是照顧者，他期望在公司內建立相互支持的文化。而在政策倡議方面，計劃將與團結香港基金合作，進行項目成效評估，為完善香港的政策框架提供建議。

與過往的資助模式不同，今次計劃由港交所慈善基金主動牽頭籌劃，周冠英認為，港交所的優勢在於與本港商界有緊密連繫，「香港很多上市公司和大型企業都與我們有關係，例如支援站與領展合作，我們可以和大型地產商談合作」。他期望能利用港交所自身的影響力，提升香港對照顧者的支援，「我想這是第一次全方位做，沒有人在香港做過，這會是一個挑戰，但我們都有信心會做得很好。」

周冠英相信，港交所與本港商界的緊密連繫有助照顧者關懷計劃的推行。 何健勇 攝

照顧者關懷計劃料5萬人受惠

照顧者關懷計劃由港交所慈善基金資助，金額達5,000萬元，預計可為超過5萬名照顧者帶來幫助。至於港交所慈善基金資助，則由港交所直接資助，並接受私人和企業捐款，同時亦會透過港交所的「股份代號慈善計劃」籌募捐款。

在該計劃下，捐款的上市公司或交易所買賣產品發行商，可直接選用其屬意的個別股份代號，毋須抽籤。去年港股IPO暢旺，全年總集資額達2869億元，周冠英透露「股份代號慈善計劃」亦籌得1.88億元，「我們很感恩上市公司的支持，我們看到趨勢是越來越多公司都願意做這件事」，由今年3月1日起，「股份代號慈善計劃」的最低捐款門檻已由300萬元提升至388萬元。