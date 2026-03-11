ESG唔達標點算好？｜林一一

電話嗰邊，客戶把聲有少少緊張。「我哋2020年訂咗個五年減碳目標，仲寫咗入ESG報告。今年要驗收，但好大機會達唔到，點算好？」

呢個問題，其實近兩年愈聽愈多。幾年前疫情期間，全球經濟幾乎停擺，商場冷清，寫字樓半空，飛機排隊停喺停機坪。能源消耗低得出奇，碳排放自然都低。偏偏嗰陣係香港ESG啱啱興起，企業紛紛表態，減碳目標一個比一個雄心。

整個氣氛，其實有少少似青春期立志：寫低咗先再算。幾年過去，經濟恢復，人流返嚟，機器重新開動，電錶轉得比以前更快。於是，當年睇落好有志氣嘅目標，忽然之間變得有啲沉重。

客戶停咗一停，終於問出心裏面嗰句說話：「如果我哋喺新一份報告唔再提之前嗰個目標，靜靜地拎走，你估會唔會冇人留意？」

坦白講，呢個念頭其實係普遍的人性。經濟學早就有個概念，叫做時間不一致性。意思係，人喺某一刻作出承諾，但當環境改變，之前嗰個承諾忽然變得唔再符合當下利益。疫情時候訂減排目標，成本睇落唔高；但經濟復甦、業務擴張，用能源多咗，當年嗰個目標自然變得難捱。

再加上一個技術問題：基數效應。如果你用一個異常低嘅年份做基準，例如疫情嗰兩年，之後只要經濟恢復，能源消耗自然會升。咁樣一來，減排目標就會變得格外困難。

逃避不犯法但不建議

如果只用經濟學解釋，未免太理性。人類學其實早就講過另一樣更有趣嘅事情。法國人類學家馬塞爾·莫斯曾經提出一個著名觀察，後來被稱為禮物理論。佢發現喺好多社會入面，「送禮」其實唔只係善意，而係一種帶住義務嘅社會交換：當你送出一份禮物，其實同時建立咗一種期待：對方將來需要回應。

企業公開宣佈減碳目標，其實某程度上都係一種「送禮」。呢份禮物唔係花束，而係一個承諾。市場、投資者、社會接受咗呢份承諾，自然會期待有一日見到成果。如果忽然之間當冇發生過，問題其實唔係合唔合法，而係信任。就好似你喺餐廳訂咗位，最後冇出現，仲連電話取消都冇打。呢件事當然唔犯法，但下次你再訂位，餐廳大概會記住你個名。

不過講真，減碳目標達唔到，其實比外界想像中常見得多，而且未必一定係壞事。原因有時好簡單：生意好咗。

如果一間公司原本預期平穩發展，但幾年間業務突然擴張，產量增加、門店增加、服務量上升，用電用能源自然會上升。排放數字變大，從ESG角度睇似乎倒退；但從生意角度睇，可能正正係業績上升嘅副作用。

所以真正值得問嘅問題，其實唔係「有冇達標」，而係「點解達唔到」。最令人擔心嘅情況，唔係未達標，而係逃避。

未來改善才是重點

如果企業選擇靜靜地刪走目標，不再提及，外界好容易覺得，當年嘅承諾只係裝飾。但如果企業願意坦白講清楚原因，例如基準年特殊、業務增長超出預期、節能措施進度慢過計劃，然後提出一個新嘅減排路線圖，其實反而顯示管理層有承擔。

講到底，世上好多決定，其實都似一個回力鏢。你今日拋出去嘅承諾，無論係策略、目標，定係一句豪言壯語，遲早都會飛返嚟，差別只係時間問題，以及到時你有冇準備好接住佢。如果你今日選擇將之前的失敗案例收埋，唔通你以為之後會無後果？所以，當減碳目標未能達標，與其掩飾過去，不如趁機重新檢視：問題喺邊？策略需唔需要調整？未來幾年可以點做得更好？企業寫報告，如果只係用嚟解釋過去，其實意義不大。

一間公司真正應該販賣嘅，從來唔係一段已經無法改變嘅歷史，而係對未來仍然有能力改善嘅希望。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。

