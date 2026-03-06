Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞太區職場性別多元化倒退 調查：中企缺乏女性領導層比例顯著升

ESG
更新時間：12:35 2026-03-06 HKT
發佈時間：12:35 2026-03-06 HKT

致同會計師事務所發布《商界女性調查報告》顯示，亞太地區及全球職場性別多元化出現倒退趨勢，中國企業缺乏女性高管的比例更顯著上升，6.5%的中國中型企業完全缺乏女性高管。

報告對全球35個經濟體約15,000家中型企業的女性高管比例進行了調查。亞太地區女性高管比例為31.8%，較2025年的32.9%下降1.1個百分點，低於全球平均水平。相比之下，南美洲以37.0%的比例領先全球。中國企業女性高管佔比從2025年的35.3%下跌至32.7%，而6.5%的中國中型企業完全缺乏女性高管。

女CEO比例增長勁

儘管女性領導層整體佔比略有下降，報告指關鍵高管職位，尤以行政總裁（CEO）職位最顯著增長，全球女性CEO比例達23.8%，較2025年上升2.1個百分點。中國市場表現更為突出，女性CEO比例大幅增長6.4個百分點至22.5%，顯示女性正逐漸在關鍵決策職位取得進展。

致同(香港)會計師事務所副管理合夥人陳美寳表示，投資性別平等已被證實是提升績效與強化競爭優勢的關鍵驅動力。擁有性別平衡的領導團隊不再只是一個目標，而是吸引投資及頂尖人才的先決條件。
 

