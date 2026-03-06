好爸爸為愛女進軍環保校服 揭舊衣處理難題 推動回收減碳「猶如種2000棵樹」

本港衣物棄置數量龐大，一年有1.4億件衣物最終送入堆填區，若以700萬人口估算，即人均棄衣約20件；其中學校、酒店及醫療機構等制服頻繁更新，讓紡織廢物問題雪上加霜。慶年企業首席創意執行官及環保校服品牌「ESG School HK」創辦人陳偉彬接受《星島頭條》訪問時坦言，進軍環保校服是源於女兒穿傳統校服的困擾，並決定從女兒的校服體驗出發，為廢棄紡織品尋找一條重生之路。此外，在推動環保制服更換的過程中，他又發現到舊衣處理是一個「痛點」。

傳統技術40年不變 「穿著很辛苦」

陳偉彬回憶稱，傳統面料技術40年未有改變，質感粗糙、色澤暗淡，還長期面臨透氣差、易褪色破損等問題，孩子「穿著很辛苦」。他憑藉自身過去出口服裝經驗，並瞄準疫情期間市場對抗菌的需求，決定以新型環保物料改造校服，運用竹纖維、玉米提取纖維等升級衣物面料，不僅觸感冰涼且富彈性，大幅改善穿著體驗，且能延長服裝壽命，耐用度提升30%，成本亦僅高10%至15%。

自2022至2023年推出環保校服以來，項目發展勢頭迅速，首年服務4間學校，次年增至15間，現時已覆蓋60間。數據顯示，愛回收慈善基金舉辦的ESG活動中，5間獲獎學校經ESG School HK計劃，合共減碳逾5,000公斤，相當於駕駛一輛普通汽油車約一年的碳排放量 。

截至去年9月，ESG School HK已帶動12,000多名學生使用環保校服，累計減碳超過50,000公斤。除校服外，該企業亦為醫院、企業、酒店及餐飲行業提供制服升級方案，例如廚師服運用竹纖維，可適應廚房高溫環境，帶來類似竹蓆的涼感效果。

舊衣處理成痛點 年棄14.7萬公噸

不過，陳偉彬在推動環保制服更換的過程中發現，舊衣處理仍為痛點。據他介紹，香港全年廢棄衣物中，九成為普通衣物，一成為制服類；每回收1噸紡織物可節省3,500公斤二氧化碳，但本港99%的廢衣最終進入堆填區，僅1%得以回收。環保署資料則顯示，2023年香港每日平均製造402公噸紡織物廢料，全年合計近14.7萬公噸，佔整體都市固體廢物比重不斷增加，全年回收率約16.2%，形勢不容樂觀。

為破解這一困境，他於2025年推出舊衣回收解決方案，優先鎖定量大、色調統一的制服類別，通過「升級再造」與「降級再造」實現資源循環利用。升級再造方面，團隊與本地社企Dress Green合作，將舊紡織品加工為手工車衫及UNI Bear公仔。

值得一提的是，Dress Green聘用社區婦女及殘疾人士，為其提供技能培訓與收入來源，不僅減少衣物浪費，還創造就業機會，預計每年惠及逾百人。與此同時，團隊還聯合Eco Hope用回收塑膠製成膠粒，用於公仔填充，並研發舊衣轉膠粒技術。

降級再造上，回收的舊制服經過抗菌、消毒、阻燃處理後，由工人手工剪除鈕扣、拉鏈並分揀色系，再通過碎布機打碎、分散紗線，加入黏合劑重新壓合，製成地毯、杯墊、瑜伽墊、護照套等日常用品，實現資源層級再利用。截至2025年9月，已有1.4萬件舊衣完成循環，減碳5萬公斤，相當於2,000多棵樹年吸碳量，但處理規模佔比仍小，需擴大回收網絡。

成本高、缺政策支持 回收挑戰大

事實上，整個流程頗為繁瑣，從舊衣回收、多道處理，到人工分揀、加工製作，每一個環節都需要投入大量人力物力，直接推高了再生產品成本。陳偉彬舉例稱，再造環保袋成本30至40元，惟淘寶同類僅3至4元；再造瑜伽墊成本80至100元，售價近200元，亦很難與市價80元左右的平價品牌競爭。

此外，香港與內地的回收模式差異，也讓本地回收業務面臨挑戰。他表示，內地民眾環保意識雖有待提升，但依靠自上而下的政策推動，回收執行效率高；而香港的回收工作主要依賴市民自願參與，在缺乏相關法例及政策支持的情況下，回收業務很難持續穩定發展。