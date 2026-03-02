長江集團168家成員公司獲頒「商界展關懷」標誌 連續22年最多成員集團獲榮譽

一向熱心公益、積極參與社會服務的長江集團，旗下多達168家成員公司，再度獲香港社會服務聯會頒發2024/25年度「商界展關懷」標誌，已是連續22年成為最多成員公司獲得此項殊榮的企業集團，實踐企業公民責任的表現再次備受肯定。

逾120公司表現靠前

「商界展關懷」計劃由香港社會服務聯會主辦，至今已推行24年，這屆根據企業在實踐關愛文化和推動社會可持續發展方面的表現，增設四個嘉許程度。長江集團成員中，超過120間公司分別獲評為「領先表現」、「進階表現」及「表現高於水平」。

26家成員公司連續參與計劃逾20年

長江集團又指，在年度獲表揚的168家集團成員當中，26家公司已連續參與計劃逾20年，而連續參與計劃10年或以上的公司則合計超過100家。

該集團續指，「商界展關懷」的評審範疇包括可持續發展的整體管治、政策管理、數據追踨、披露及合作方面對社會帶來的積極影響各方面，均展示良好企業公民的責任。

「商界展關懷」計劃旨在促進具有影響力的跨界別合作，創造正面及可持續的改變，藉此推動香港成為一個關愛社會。