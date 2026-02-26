ESG照相館︱林一一

香港企業講ESG，好多時其實好似辦喜事。

有次同客戶開會時，老闆召集管理層一齊傾：「今年ESG要做好啲，報告要靚啲，最好攞個獎。」聽落去，好似好有遠見，其實講嘅唔係風險承受能力，唔係企業韌性，而係形象工程。唔係長遠治理，而係市場包裝。

於是流程自動啟動。淨灘、賣旗、探訪老人院、回收廢紙、張貼「節能減碳」海報。活動做完，笑容燦爛，手機舉高，照片齊全。到年尾頒獎禮，西裝筆挺，上台接獎，背景板寫住「卓越ESG表現」。至於呢啲獎項點樣運作？你知，我知，單眼佬都知。

ESG於是變成一門照相學。

但真正嘅ESG，從來唔係企業版慈善嘉年華。佢講嘅係風險管理能力，係內部監控有冇效，係權責分工清唔清晰。講得再白啲，就係企業喺出事之前，有冇能力預防；出事之後，有冇能力止血。

管治能力才是核心

近年嘅經典教材，就係日本嘅小林製藥。

紅麴保健品事件最初只係零星個案，後來陸續出現住院甚至死亡報告，產品要全面回收，市場信心動搖。問題唔只係產品受污染，而係整個品質監察同風險通報機制反應遲鈍。早期警號有冇被重視？有冇逐層上報？董事會有無足夠獨立性？有冇及時掌握足夠資訊？定係訊息喺組織入面被拖延、被淡化、被忽略？

真正致命嘅，往往唔係一批有問題嘅產品，而係一套容許問題慢慢發酵嘅制度。

事後公司加強外部董事比例，重整品質管理流程，強化風險監察架構。呢啲全部都係亡羊補牢。市場真正想問嘅，係點解喺事情發生之前，呢啲機制冇發揮作用。投資者關心嘅，從來唔係企業做過幾多義工，而係企業會唔會喺下一次危機入面倒下。

所以當企業仲喺度討論中秋節去唔去社區中心包糉，我通常都會問一句：公司有冇清晰嘅風險清單？董事會有冇定期檢視重大隱患？管理層嘅績效評核，有冇同長期穩健經營掛鈎？

空氣通常即刻靜晒。因為呢啲問題，已經唔係影相，而係影響到核心利益。

淪爲文字剪貼師

講到呢度，就要講一句現實。大部分顧問，其實好難打入企業核心管理層。接觸到嘅，多數係負責寫報告嘅部門、公關、中層管理。真正掌握資源同決策權嘅人，只係喺簡報最後幾分鐘出現，聽完講一句：「唔錯，報告做靚啲。」

顧問如果真係要講治理缺失，等於叫企業自己解剖自己。嗰已經唔係普通項目，而係觸及權力結構同責任邊界。於是好多時，大家寧願留喺安全地帶，將框架對齊，將指標填滿，將圖表排好。合規咗，就當完成；至於有冇真正改變，冇人深究。

新人睇到，自然會疑惑。唔少岩岩入行的年輕人，每天就係呢這種氣氛中工作。寫活動稿、整理照片、統計義工時數，然後看著市場對ESG的熱情退燒，開始懷疑自己係咪誤闖泡沫行業。當AI已經可以代寫大半份報告，人類剩落黎的工作似乎只剩影相和修辭。理想與現實之間，像一場慢性消耗。

金玉其外

近排政府高調推動「盛事經濟」，煙火、無人機、燈光匯演，一場接一場。宣傳鋪天蓋地，畫面震撼。至於成本效益點樣，長遠產業有冇升級，制度有冇更穩固，討論聲音卻細得可憐。呢種邏輯，同企業嘅ESG照相學如出一轍。

面子行先，實質行後；畫面優先，制度次之。

我哋呢個城市，好擅長做海報，好習慣剪綵，好沉迷被人睇到。至於制度係咪紮實，流程係咪可靠，問嘅人唔多。只要照片好睇，新聞標題夠光鮮，好似問題就解決咗。如果ESG都停留喺呢個層次，佢只係另一種集體自我安慰。

真正嘅可持續，唔係你做過幾多活動，而係當風險嚟到，你嘅制度頂唔頂得住。否則，再多獎項，都只不過係一面鏡，照住一個好睇但脆弱嘅幻象。至於甚麼是管治，為何它比淨灘重要，比探訪老人院實際，下篇再談。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。