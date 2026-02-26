Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ESG照相館︱林一一

ESG
更新時間：13:24 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:24 2026-02-26 HKT

香港企業講ESG，好多時其實好似辦喜事。

有次同客戶開會時，老闆召集管理層一齊傾：「今年ESG要做好啲，報告要靚啲，最好攞個獎。」聽落去，好似好有遠見，其實講嘅唔係風險承受能力，唔係企業韌性，而係形象工程。唔係長遠治理，而係市場包裝。

於是流程自動啟動。淨灘、賣旗、探訪老人院、回收廢紙、張貼「節能減碳」海報。活動做完，笑容燦爛，手機舉高，照片齊全。到年尾頒獎禮，西裝筆挺，上台接獎，背景板寫住「卓越ESG表現」。至於呢啲獎項點樣運作？你知，我知，單眼佬都知。

ESG於是變成一門照相學。

但真正嘅ESG，從來唔係企業版慈善嘉年華。佢講嘅係風險管理能力，係內部監控有冇效，係權責分工清唔清晰。講得再白啲，就係企業喺出事之前，有冇能力預防；出事之後，有冇能力止血。

管治能力才是核心

近年嘅經典教材，就係日本嘅小林製藥。

紅麴保健品事件最初只係零星個案，後來陸續出現住院甚至死亡報告，產品要全面回收，市場信心動搖。問題唔只係產品受污染，而係整個品質監察同風險通報機制反應遲鈍。早期警號有冇被重視？有冇逐層上報？董事會有無足夠獨立性？有冇及時掌握足夠資訊？定係訊息喺組織入面被拖延、被淡化、被忽略？

真正致命嘅，往往唔係一批有問題嘅產品，而係一套容許問題慢慢發酵嘅制度。

事後公司加強外部董事比例，重整品質管理流程，強化風險監察架構。呢啲全部都係亡羊補牢。市場真正想問嘅，係點解喺事情發生之前，呢啲機制冇發揮作用。投資者關心嘅，從來唔係企業做過幾多義工，而係企業會唔會喺下一次危機入面倒下。

所以當企業仲喺度討論中秋節去唔去社區中心包糉，我通常都會問一句：公司有冇清晰嘅風險清單？董事會有冇定期檢視重大隱患？管理層嘅績效評核，有冇同長期穩健經營掛鈎？

空氣通常即刻靜晒。因為呢啲問題，已經唔係影相，而係影響到核心利益。

淪爲文字剪貼師

講到呢度，就要講一句現實。大部分顧問，其實好難打入企業核心管理層。接觸到嘅，多數係負責寫報告嘅部門、公關、中層管理。真正掌握資源同決策權嘅人，只係喺簡報最後幾分鐘出現，聽完講一句：「唔錯，報告做靚啲。」

顧問如果真係要講治理缺失，等於叫企業自己解剖自己。嗰已經唔係普通項目，而係觸及權力結構同責任邊界。於是好多時，大家寧願留喺安全地帶，將框架對齊，將指標填滿，將圖表排好。合規咗，就當完成；至於有冇真正改變，冇人深究。

新人睇到，自然會疑惑。唔少岩岩入行的年輕人，每天就係呢這種氣氛中工作。寫活動稿、整理照片、統計義工時數，然後看著市場對ESG的熱情退燒，開始懷疑自己係咪誤闖泡沫行業。當AI已經可以代寫大半份報告，人類剩落黎的工作似乎只剩影相和修辭。理想與現實之間，像一場慢性消耗。

金玉其外

近排政府高調推動「盛事經濟」，煙火、無人機、燈光匯演，一場接一場。宣傳鋪天蓋地，畫面震撼。至於成本效益點樣，長遠產業有冇升級，制度有冇更穩固，討論聲音卻細得可憐。呢種邏輯，同企業嘅ESG照相學如出一轍。

面子行先，實質行後；畫面優先，制度次之。

我哋呢個城市，好擅長做海報，好習慣剪綵，好沉迷被人睇到。至於制度係咪紮實，流程係咪可靠，問嘅人唔多。只要照片好睇，新聞標題夠光鮮，好似問題就解決咗。如果ESG都停留喺呢個層次，佢只係另一種集體自我安慰。

真正嘅可持續，唔係你做過幾多活動，而係當風險嚟到，你嘅制度頂唔頂得住。否則，再多獎項，都只不過係一面鏡，照住一個好睇但脆弱嘅幻象。至於甚麼是管治，為何它比淨灘重要，比探訪老人院實際，下篇再談。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。
期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
18小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
22小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
5小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
16小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
20小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
16小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
星島申訴王｜屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
04:59
星島申訴王｜盆菜被嫌劣食 屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
申訴熱話
6小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
6小時前