財政預算案2026︱政府續發行可持續債券 金管局爭取年內制訂銀行綠色轉型規劃指引

財政司司長陳茂波宣讀《財政預算案2026》，為鞏固和提升香港國際綠色金融中心的地位，政府將繼續發行可持續債券、構建有利監管環境及加強跨界別合作，包括落實《香港可持續披露準則》，會計及財務匯報局正就相關核證的監管框架諮詢公眾。

金管局不斷完善香港可持續金融分類目錄，以更有效回應相關項目的融資需求，加速區內低碳轉型，並爭取在年內制訂銀行綠色轉型規劃指引。

政府將支持與內地和國際多邊金融機構探討在港設立綠色科技項目加速器，支持綠色科技項目在「一帶一路」地區孵化、加速與發展，為香港的綠色金融服務提供創新案例。當局亦會研究在企業同意下，便利金融機構獲取其公用事業用量相關數據，提升綠色融資及風險評估效率。