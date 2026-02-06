寵物經濟升溫 香港準備好迎接「人寵共融」了嗎？｜梁偉聰

寵物經濟正急速冒起。在香港出生率創新低的大環境下，愈來愈多家庭選擇飼養寵物，而同時擁有小朋友與毛孩的家庭亦明顯增加。本欄早前亦曾提及，本地寵物食品市場雖然商機龐大，但相關監管與配套仍有待完善。近日政府計劃於今年內修例，容許狗隻在指定條件下進入食肆，並預計首階段批出約五百至一千個名額。對一眾「狗奴」、「貓奴」而言，這無疑是一項值得期待的政策進展，既象徵社會對寵物友善文化的逐步接納，亦為餐飲業帶來新的服務模式與市場想像。

筆者自己並未飼養寵物，但每逢要與「狗奴」朋友聚會，餐廳選擇往往受到明顯限制。即使近年標榜寵物友善的食肆有所增加，實際可選地點仍多集中於尖沙咀、西九、將軍澳南、西貢、赤柱等少數區域，聚會安排自然需要更多遷就與配合。這種不便，正正反映城市空間與生活模式之間，仍存在一段未完全銜接的距離。

公共空間規劃課題

事實上，當毛孩在不少家庭中已成為「核心成員」，城市是否準備好迎接這種生活方式的轉變，便不再只是消費選擇的問題，而是公共空間規劃的課題。

近年不少商場以「寵物友善」作為賣點，大致可分為三類：可牽繩落地、指定範圍可落地（需繫繩），以及需放於寵物車或寵物袋內。例如中環街市、Mikiki 等均容許狗隻落地，但從實際使用角度看，這類安排更多是管理需要，而非真正以毛孩體驗為本，對不少寵物而言吸引力有限。

較受狗主歡迎的，反而是荃灣南豐紗廠、啟德 Airside，或將軍澳南一帶，皆因這些地方既能滿足用餐社交需要，又提供相對寬敞的空間，讓毛孩走動「放電」，一次過照顧人與寵物的生活節奏。

「放電」的重要性，對港人而言其實並不陌生。親子友善商場如愉景新城、沙田新城市廣場，早已提供大量空間讓小朋友奔跑、攀爬、消耗精力。然而，當同樣的需求落在寵物身上，即使商場標榜「寵物友善」，往往仍只停留於「容許進入」，真正能讓毛孩舒展身心的空間卻寥寥可數。

走向真正「人寵共融」

因此，容許狗隻在指定條件下進入食肆，其意義並不止於刺激消費。更重要的是，這項政策為城市空間提供了一個重新思考的契機。當餐廳有清晰的操作框架，市民亦能更安心地攜同毛孩外出用餐，寵物家庭的日常選擇自然會大幅增加。這亦有助推動城市由「形式上的友善」，逐步走向真正的「人寵共融」。

真正的寵物友善，從來不只是讓毛孩「可以出現」，而是城市是否願意為牠們預留空間。這既是消費升級的一部分，也是城市文明成熟度的體現。當我們開始為毛孩騰出位置，其實亦是在為人類自身的生活質素作投資。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

