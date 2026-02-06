Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球最大充氣城堡西九揭幕 永明夥仁濟邀200小童及家長率先體驗「引進盛事 推廣健康生活」

16:49 2026-02-06 HKT
16:49 2026-02-06 HKT

全球最大型彈跳體驗「The Big Bounce」再度來港舉辨，今日（6日）於西九龍文化區藝術公園大草坪揭幕，活動橫跨農曆新年，並以獲健力士世界紀錄認證的全球最大型充氣城堡為亮點。香港永明金融首席客戶及市場總監劉啟予出席開幕禮時表示，是次引進這項大型盛事，旨在為市民提供一個新春合家歡的好去處，同時希望藉著彈跳活動，鼓勵大眾建立健康積極的生活態度。

今年活動由Sun Life永明冠名贊助，劉啟予期望透過舉辦此類大型活動，凝聚社區力量，展現集團對推動社區福祉及健康生活的長期承諾。

香港永明金融首席客戶及市場總監劉啟予（右二）表示，希望藉著彈跳活動，鼓勵大眾建立健康積極的生活態度。
夥拍仁濟醫院 逾200小童及家長享天倫樂

大會特別邀請了仁濟醫院旗下逾200名幼稚園及幼兒中心學生與家長率先試玩，現場所見，一眾小朋友對巨型設施躍躍欲試，歡笑聲此起彼落，氣氛熱鬧。

仁濟醫院董事局行政總裁梁偉光表示，是次活動有助家庭共享親子時光，為社區注入正能量與活力。

西九10萬平方呎場地 設全港最長充氣障礙賽

「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」展期由即日起至2月22日，為期17天。這場彈跳派對的總面積逾10萬平方呎，設有四大主題區，包括佔地1.6萬平方呎的「全球最大充氣城堡」，以及長達150米的「全港最長充氣障礙賽道」。針對不同客群，活動劃分日間親子時段及以CantoPop為主題的夜間派對時段。

