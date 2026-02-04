煤氣夥中石化系布局氫能及綠色燃料 優先採用「香港製造」綠氫

中華煤氣（003）表示，與中石化香港及中石化（386）旗下新星石油簽署合作備忘錄，三方建立戰略合作夥伴關係，針對氫能、綠色甲醇及可持續航空燃料（SAF）等清潔能源，展開深度合作，推動實踐國家「雙碳」戰略及香港的能源轉型。

研設合資公司 完善香港氫能設施

根據合作備忘錄，三方合作將涵蓋氫能業務推廣、加氫站建設、液氫儲運技術、氫能充電站、綠色甲醇船運應用，以及可持續航空燃料開發等關鍵領域。三方更會探討成立合資公司，旨在整合資源優勢，加速氫能項目落地，完善香港氫能等基礎設施，構建具競爭力的產業生態系統；未來亦藉此契機，全面深化在氫能及綠色燃料領域的務實合作。

煤氣公司指，是次合作將積極考慮優先採用本地生產的氫氣，以具市場競爭力的價格，豐富氫能來源多樣性。該集團指，煤氣公司每年的氫氣生產能力超過1.2萬噸，加上其在將軍澳堆填區建設沼氣轉化氫氣的設施，進一步補充了「香港製造」綠氫的供應。

煤氣續指，中石化香港擁有本港領先的零售網絡和龐大的客戶群，並擁有全港首座公眾加氫站，開展氫氣加注業務；而新星公司作為中石化的新能源專業公司，專注於風光發電、綠電輸送、綠氫生產、儲運及應用等產業，是次合作將發揮各自優勢，合力拓展氫能下游市場，加速氫能於香港的普及應用。

煤氣黃維義：冀推動綠色運輸和工地氫能發電

煤氣公司常務董事黃維義表示，該集團擁有覆蓋全港、總長度達3,700公里的地下燃氣管網，「取得本地氫源，可謂『氫』而易舉」，期望是次合作助推動氫經濟發展，特別是綠色運輸和工地氫能發電等落地應用。

中石化香港：推動加氫站建設及綠色燃料項目落地

中石化香港總經理吳慶高表示，此次合作三方優勢互補、目標一致，將發揮各自在資源、技術及市場之優勢，共同推動加氫站建設、氫能車輛推廣、綠色甲醇船舶應用及可持續航空燃料供應等重點項目盡快落地。

新星公司總會計師、總法律顧問、首席合規官張明明表示，該公司已建成投運全球規模最大的綠電製綠氫項目，並連續安全平穩運行超過2年，在未來三方合作框架下，將依託自身核心技術與資源優勢，聚焦液氫跨洋運輸、城市燃氣摻氫、綠氫發電等關鍵領域，助香港氫能產業向綠色化、低碳化、多元化方向轉型升級。