ESG唔係黃金跑道——入行之前，請先照照鏡｜林一一

近幾年愈來愈多人問我點樣入行做ESG。問嘅人橫跨幾代：啱啱畢業嘅、新入職場幾年開始迷惘嘅、做到中段懷疑人生嘅，亦有被裁員後想「重新定位」嘅。大家問法唔同，但核心都一樣—— 需唔需要相關學歷？要唔要證書？人工高唔高？這些都是很香港式的問題。彷彿人生只是一場職業配對遊戲，只要揀中熱門行業，再補幾張證書，就可以穩步上岸。

「對世界保持好奇」是好珍貴

老實講，呢一行最大嘅誤解，就係以為佢係一條黃金跑道。ESG暫時冇統一專業資格，亦未有明確入行門檻。理論上，只要有人請你，你就入到行。但問題從來唔係入唔入到，而係你捱唔捱得住。我請過最適合做顧問嘅一位同事，係中文系fresh graduate，冇任何環保或可持續背景。但佢有一樣好罕有嘅特質：對世界保持高度好奇。因為香港教育系統訓練出來的，是考試動物，不是思考動物，而ESG要的是後者。

佢會自發追國際新規例，會睇歐洲企業ESG報告，會研究框架更新。面對客戶時未必即時講到最成熟嘅建議，但佢對自己做緊嘅事有清晰價值定位——佢真係相信，企業改變得一小步，社會就會前進一小步。

呢種人喺ESG行業好珍貴。因為現實係，大部分企業都唔想改。可以唔做就唔做，可以唔加錢就唔加錢。即使改動唔涉及成本，只要冇監管逼迫，就傾向維持現狀。「唔做唔錯」先係企業最穩陣嘅ESG策略。

有一次我同呢位新同事去見一間上市承建商嘅財務總監，同時亦係ESG負責人。當時國際規例已經更新，香港監管未跟，但如果企業想領先同業，理論上應該提早對齊。對客戶而言，答案好簡單：最好唔使改。如果顧問冇立場，大可以順勢附和。但呢個「小朋友」偏偏唔肯。

佢事前準備咗一份比較分析，把客戶披露表現同歐洲、美國企業並列，用圖表視覺化差距，再將國際新要求拆成未來兩年可以逐步完成嘅幾個實際步驟。重點只有一個——唔使一次過跳到終點，每次行一小步已經足夠。客戶冇即場拍板，但明顯動搖咗，最後叫我哋出報價。

呢件事冇用到高深技術，冇靠多年經驗，亦冇談判技巧。只係因為有人願意多行一步。

ESG非精英遊戲 是長期消耗戰

之後我翻查幾位表現最好同事當年嘅筆試答案，發現一個幾殘酷又真實嘅共通點——佢哋都寫，希望推動社會進步，希望為世界帶來改變。講白啲，冇呢種內在動機，好難喺ESG生存。因為你每日面對嘅，唔係理想，而係妥協；唔係改變世界，而係同現實拉鋸。你要不斷說服本來就唔想改變嘅人，去做多一點點。

如果你只係被媒體塑造嘅高薪形象吸引，或者以為呢份工只係開會、寫報告、講理念——你好快會失望。ESG唔係精英遊戲，而係長期消耗戰。

Elon Musk最近講過，要令AI唔傷害人類，其中一個關鍵係保持佢對人類嘅好奇心。我反而覺得，今天最大問題，是人類已經對世界失去好奇。於是所有新行業都被簡化為收入模型，所有轉型都被理解為套利機會。

所以如果你問我點樣入行ESG。我會直接叫你先照照鏡：你係想搵份「有前途」嘅工，定係真係想參與一場長跑？如果只係想搭順風車，追高薪，或者以為可以「講下野、吹下水」，咁不如坦白啲，去考政府工啦。至少穩定，無需改變，甚至無需思考。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。

