屈臣氏承諾2030年前減少原生塑膠21% 推廣可重複使用及易回收包裝
更新時間：17:17 2026-01-29 HKT
發佈時間：17:17 2026-01-29 HKT
發佈時間：17:17 2026-01-29 HKT
長和（001）旗下屈臣氏集團公布，透過支持艾倫·麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）的《2030企業塑膠全球議程》，進一步提升了該集團減塑目標，以2022年為基準年，承諾於2030年前，將自家品牌包裝中的原生塑膠用量減少21%。
承諾涵蓋四大主要自家品牌塑膠包裝
屈臣氏集團指，此項承諾涵蓋四大主要自家品牌塑膠包裝，包括產品包裝、店內購物袋、線上購物包裝及倉庫的一次性塑膠，皆屬集團減少對環境影響的核心範疇。該集團表示，為實現減塑目標，正於旗下零售品牌及各地市場推行更可持續的包裝設計。
該集團指出，為達成目標，將持續加強減塑措施，在全球營運中除去不必要包裝、增加再生塑膠含量、推廣可重複使用及易回收的包裝設計，並進一步擴展補充裝及重複使用方案。
屈臣氏：以可衡量方式源頭減塑
屈臣氏集團首席可持續發展總監兼品質保證總監Sebastien Pivet表示，減少塑膠廢棄物是當前最迫切的環境議題之一，而零售商更肩負著帶動改變的責任。她稱，正採取具體、可衡量的行動，於所有營運市場實行源頭減塑，藉由推廣補充裝與重複使用方案及提升再生物料使用比例，正大幅加快業務營運的減塑步伐。
