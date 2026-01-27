陳文博倡公共議題引入私企績效 財富傳承學院憂公益資源分散｜亞洲金融論壇

在亞洲金融論壇「家族及企業投資者在關懷社區中的角色」討論環節中，恒隆地產（101）董事長陳文博認為，應透過跨代長期視角協助社區，藉助家族長期投入，可避免一些企業因管理層更替等原因調整慈善政策方向。

陳文博在論壇上指出，應將私營企業的效率與績效考核思維，應用於公共議題，在教育、環境等領域追求最大資金效益，同時指出「管理（G）」在ESG體系中尤為重要，因有完善的治理架構、領導團隊與激勵機制，是推動實質行動的核心。

他又表示，該集團採取「集團+家族」雙軌模式開展公益，其面向中學生的恒隆數學獎已持續20年，以彌補數學領域關注度不足的缺口；環境方面，今年發布淨零碳路徑白皮書，誠實披露當前與承諾的差距、需改進方向及技術與市場瓶頸，並公開於官網。

亞洲金融論壇舉行「家族及企業投資者在關懷社區中的角色」討論環節。

賈安霈：公益項目應代入企業營運方式

同場的香港財富傳承學院行政總監賈安霈則指出，亞洲家族新生代投身公益時，常因帶有盈利機構的效率思維，急於解決社會問題，導致眾多「熱情項目」分散，造成資源浪費。她指出，本港現有超過1.3萬家相關公益組織，而部分家族未經充分研究便倉促行動，使資源未能精準投入缺口領域，建議家族行善時，應代入企業營運方式，先研究領域現狀與競爭情況，摸清已有服務與缺口，再精準投放資源。

馬學志：行善不必另起爐灶 集中支持現組織

夏利里拉家族理事會召集人馬學志聚焦香港慈善事業的深層問題，指出香港並不缺乏慈善資金，核心問題在於資金使用監管與服務可持續性。他稱，慈善需求會隨時間變遷，資金常流向新熱點領域，導致原有服務難以延續。他進一步提到，面對災難或困境時，受助家庭不僅需要物質援助，更需心理健康與情感關懷，而這類需求難以單靠金錢解決。此外，他認為行善不必另起爐灶，應優先賦能現有慈善組織，避免資源浪費。

張羅其：公益核心在於投資受助人潛力

羅桂祥基金主席張羅其樂則分享了基金的創新公益實踐，其項目聚焦弱勢群體關懷與人力潛能投資，例如「Light Fee」項目為低收入家庭提供為期三年的臨時住房，配備專屬經理協助制訂財務穩定目標、緩解情感孤獨；「親子徒步」項目組織兒童之家的家庭參與戶外徒步，彌補弱勢家庭休閒時光的缺失。她強調，公益的核心在於投資人的潛能，需通過長期且具變革性的投入助力社會向上流動，同時需借鑒企業的效率原則，與合作夥伴探討社會投資回報。

