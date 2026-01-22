金管局發布第2A階段《可持續金融分類目錄》 加入轉型元素

金管局發布第2A階段《香港可持續金融分類目錄》，指為促進綠色及可持續資金融通，以及支持區內低碳轉型邁出重要一步。金管局指，早前諮詢普遍獲支持擴大分類目錄的涵蓋範圍、加入轉型元素及適應氣候變化類別

去年公眾諮詢 普遍支持擴大涵蓋範圍

金管局表示，分階段制定《香港分類目錄》，旨在建立一套穩健及透明的框架，以界定對綠色及可持續發展有貢獻的經濟活動。第一階段《香港分類目錄》於2024年5月發布，其後金管局於2025年9月就第2A階段的原型展開公眾諮詢，就擴大分類目錄所涵蓋的範圍及相關優化措施徵詢意見。

該局指，在諮詢期內，收到多份來自銀行、專業團體、資產管理公司、企業、非政府機構、智庫及公營機構等不同持份者的意見書，回應者普遍歡迎金管局進一步提升香港分類目錄的清晰度和實用性。金管局指，因應公眾諮詢收集到的意見修訂原型，並正式發布第2A階段《香港分類目錄》。

金管局：正推進下一階段工作

金管局表示，將持續更新《香港分類目錄》，並正落實下一階段的推展工作，繼續以市場發展、公共政策、行業重點及最新科技進展為主導，在過程中積極與市場參與者及廣泛持分者保持溝通。