麥當勞盼洗走快餐業刻板印象 靈活排班吸GenZ

ESG
更新時間：06:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-22 HKT

傳統觀念常將餐飲業標籤為勞動密集、入行門檻較低的行業。香港麥當勞行政總裁黎韋詩接受《星島頭條》訪問時坦言，儘管職場生態已變，社會對快餐業仍存有刻板印象，往往視之為職途選擇較少人士的落腳點。她指，集團近年致力打破這種定型，透過引入與資歷架構掛鈎的培訓機制，將餐廳管理崗位全面專業化，證明不同起點的人才，均能透過系統性晉升，成為獨當一面的管理專才。

港漂碩士生靠兼職放鬆  緩解焦慮

記者接觸了一名香港中文大學碩士畢業的港漂，她在畢業後經歷了一年的求職空窗期，最終選擇暫時放下學歷包袱，投身麥當勞兼職，卻意外找到了調適心態的空間。

該港漂表示，自己自去年11月開始在麥當勞兼職，相比起傳統辦公室朝九晚五的束縛，現時工作時間比較靈活。她一般會選擇早上7時至中午12時的早更時段，下午時間可自由安排，一般用於寫作、閱讀及與朋友交流求職資訊。現時她每周工作3天，時薪50元。

她在店內主要負責製作飲料，入職約一星期已能獨立運作。她坦言，這是她首次接觸體力勞動工作，在忙碌的流水線操作中，大腦反而獲得了難得的放鬆，與以往從事文書工作時大腦長期繃緊的狀態截然不同。此外，在麥當勞工作也大大緩解了求職的焦慮，她表示，在覓得心儀正職前，會繼續透過這份兼職維持生活節奏。

Gen Z追求工作與生活平衡 渴望專屬體驗

Z世代（Gen Z）對於職涯的定義與上一代截然不同——不再將傳統穩定與長遠規劃視為唯一追求，而是將工作視為特定階段的調節。

面對這批職場生力軍，傳統的管理模式正面臨挑戰。黎韋詩引述內部調查指，年輕員工最重視「工作與生活平衡（Work-Life Balance）」、個人成就感以及具共鳴的職場文化。目前香港麥當勞逾1.8萬名員工中，24歲或以下佔約8,000人，如何留住這批生力軍成為關鍵。

為此，麥當勞提供靈活排班，讓員工可選擇工作的餐廳與時段，最低只需工作4小時，黎韋詩指，集團推出了「見習經理（Manager Trainee）」計劃，DSE畢業生每月薪金1.75萬元起，可享五天工作的待遇，打破餐飲業長工時的慣例。此外，集團亦開發員工專屬的應用程式，將培訓內容遊戲化，迎合年輕人的學習習慣。

在員工培訓方面，麥當勞亦為餐廳管理團隊安排遊學團及交流，去年曾邀請近千名餐廳管理組成員到廣州參與「營運年會」，分享提升管理及服務的要訣。

QF Level 5 課程開辦3年 最年輕餐廳總經理年僅24歲

為了讓前線經驗獲得客觀認可，香港麥當勞自2023年起引入《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》（QF Level 5）課程。該課程級別等同於學士學位，且學費全免。黎韋詩指出，具潛質的員工最快可在3個月內晉升為餐廳總經理並修畢課程。

黎韋詩表示，計劃推行三年來，已有270位餐廳總經理取得政府認可的資歷，其中最年輕的總經理年僅24歲，已負責管理逾80人的團隊，營運每年營業額過千萬港元的餐廳。

全線餐廳管理組加薪3% 引入AI編排人手

受經濟不景氣及輸入外勞影響，餐飲業薪酬增長普遍放緩。據人力資源管理學會的調查顯示，加薪幅度最低的行業是款待及餐飲業、零售及批發業，在未扣除通脹下分別僅加薪1.8%及2.1%。政府統計處數據則顯示，住宿及膳食服務活動業今年6月名義薪金指數上升 3.1%，扣除通脹後僅加1.3%，低於整體平均水平。

雖然大市氣氛審慎，不過香港麥當勞早前宣佈今年1月1日起，全線餐廳管理組加薪平均3%，表現優異者加幅更達5%，並向逾1.2萬名員工發放500元利是，亦將於下月23至25日於亞洲國際博覽館舉行年度員工晚宴。

在人才管理系統方面，黎韋詩透露，集團引入AI Crew Planner及AI Crew Size等人工智能系統，透過大數據協助餐廳更精準地安排人手，並根據員工經驗及地區制定薪酬，讓餐廳管理團隊的運作更有效率。

