建華集團啟動「港人農地」計劃 3年活化千畝漁塘 引科技專才振興本土漁農業

本港新鮮食品零售商建華集團今日（19日）舉行「港人農地」計劃啟動禮暨漁農業發展發布會，宣布全方位投身香港漁農業，推出全新品牌「港人農地」。該集團計劃透過大規模引入專才與現代化科技，活化本地漁塘及發展深海養殖，目標在3年內活化超過1,000畝漁塘，長遠期望顯著提升本地漁農產值。

斥資逾億 大鵬灣養殖石斑龍蝦

建華集團主席凌偉業在發布會上表示，整體項目投資超過1億元，計劃主要涵蓋四大範疇，首先集團將著力活化超過1,000畝漁塘，引入生態養殖技術生產多種淡水水產，並結合生態旅遊元素，發展導賞團及民宿等。其次，他稱建華已成功投得本港大鵬灣（南）新魚類養殖區的深海養殖項目，採用現代化深海養殖網架及先進技術，養殖石斑、倉魚、龍蝦等高價值海產。

競投羅湖邊境環保養殖場

而第三大範疇，凌偉業續指，該集團正參與競標位於羅湖邊境的多層式現代化環保養殖場項目，以創新模式解決傳統養殖業的環境與土地限制問題。他又指，該集團將發展溫室種植，生產優質蔬果。

凌偉業強調，「港人農地」品牌理念是為市民提供優質、健康、高性價比及低碳環保的本地產品，品牌將透過線上線下渠道銷售，並參與漁護署的「香港漁農產品統一新品牌」認證計劃，確保產品來源清晰、品質有保證。

主打高性價比 構思「兩小時內深海直送餐桌」

凌偉業又稱，該品牌產品定位於普羅大眾市場，不會專攻高價海鮮，強調「高性價比」而非低價競爭。他現場更提出「兩小時內由深海直送餐桌」的無人機送遞概念，以展示對產品新鮮度的追求。

料本地漁農產品貢獻3分之1銷售額

根據漁護署數據，2024年本地生產的海鮮佔香港總消耗量約20%，年度進口量超過35萬噸，市場存在巨大發展空間。凌偉業估計，隨著「港人農地」計劃推進，未來本地生產的漁農產品有潛力滿足集團約3分之1的相關銷售額。

他強調，計劃具有理想成分，旨在帶動行業復興，並透露已引入相關專才及技術團隊，運用AI、智慧農業系統等科技提升競爭力。他又表示，長遠希望與本地大學合作開設相關學科，建立人才庫，為香港漁農業的可持續發展注入新動力。

謝展寰：推動本地海魚養殖產量15年升10倍

是次啟動禮有環境及生態局局長謝展寰、漁農自然護理署署長黎堅明，以及多位行政會議成員、立法會議員和業界代表出席。會上漁護署向建華集團頒發大鵬灣（南）新魚類養殖區的「海魚養殖業牌照」批准書，可正式開展深海養殖業務。

謝展寰致辭時指出，政府目標在15年內將本地海魚養殖產量提升10倍，並正積極推動都市農業、建設多層式養豬場及設立漁業研究中心。他讚揚建華集團的計劃符合政府《漁農業可持續發展藍圖》方向，期望業界與商界共同努力，推動產業升級，吸引年輕人入行。