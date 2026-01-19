由灣仔起步 照亮港島與AI未來｜林小珍

在灣仔區，由人煙稠密的皇后大道東，只要沿聖佛蘭士街上斜，就會進入一個迥然不同，由日街、月街和星街組成的小社區，有文青咖啡店、藝術畫廊，亦有隱世美食和型格酒吧，是筆者不論晝夜都會不時到訪的避世勝地。大家又有沒有想過日、月、星街名字的由來，是與發電廠有關？

日、月、星街名字取自《三字經》

話說在1887年，時任香港總督德輔奏請維多利亞女皇，要求在香港建設發電設施，並計劃在中環海旁設置電街燈。於是，保羅遮打爵士及兩位當時的立法局議員，決定成立一家電力公司，「香港電燈有限公司」於1889年正式成立，首家發電廠設於當時的下環，即是今時今日的灣仔，於翌年投產。

當時要為發電廠附近的街道取名，就想到《三字經》中的一句——「三光者，日月星」，意指三個自然的光源就是太陽、月亮和星星。當時沒有太多由電力驅動的設備，電力最大功能就是供應予電燈作照明，接替火光，成為人類第四個主要光源，因此就將發電廠附近的街道名為日街、月街和星街。

供電成就日夜經濟

當時發電廠的首個供電項目，就是要為政府安裝和供電予中環政府山附近的50支電街燈，而港燈的第一個工業客戶則是位於寶靈頓街的一家製糖工廠。及至1919年，北角發電廠投產，灣仔的發電廠則改為後備電廠。隨後港電繼續擴大供電網絡以及建設新的發電設施，供電予整個香港島及部分離島。而亦因為電燈普及，大大改善了港島區，特別是下環一帶的治安，因而造就晚間的經濟活動轉趨活躍，帶動經濟發展。

筆者並非香港歷史的專家，知道以上香港的發電歷史，都是多得港燈董事總經理兼行政總裁鄭祖瀛（Francis），以及港燈公共事務總經理，亦是筆者在TVB新聞部任職時的大師兄廖忠平（John）邀請，出席了「港燈故事 —『光影與傳承』之旅」的傳媒參觀。

港燈去年慶祝成立135周年，團隊特別在位於堅尼地道44號的港燈中心大堂，設置了港燈135周年歷史展示廊，透過一系列珍藏實物展品，以及電子互動裝置，串連起港燈逾百年的故事，帶領參觀者踏上一趟從電街燈走向智能電網的時光旅程。

為AI及數據中心賦能

如果說日、月、星是古時的三光，電燈是第四光，互動網和人工智能就是現代人的第五光。香港近年致力發展人工智能和數據中心產業，但數據中心的耗電量龐大，而且需要非常穩定的供電，以確保數據中心可以全天候地運作。

港燈自1997年以來，供電可靠度一直都維持99.999% 以上的世界級水平，高於數據中心所需的國際標準，港燈更會應數據中心要求，安排由不同變電站供應的雙電源，以滿足最高級別的要求，亦會提供節能減碳的建議。例如數碼港的人工智能超算中心（AISC），都是全靠港燈的穩定供電才能為企業和初創，提供不間斷的AI運算服務，可見港燈對於香港發展高新產業，有著舉足輕重的地位。

公眾導賞由電力看歷史

如果讀者們對香港的電力發展有興趣，有時間不妨到港燈中心參觀一下135周年歷史展示廊。而機構或團體更可以報名參與「港燈『光影與傳承』之旅」，除了有專人導賞歷史展示廊，更會獲安排遊覽灣仔發電廠舊址、灣仔洪聖廟，以及位於中環愛丁堡廣場的歷代電街燈展覽，欣賞1890至1970年代的8款電街燈，見證這座城市的蛻變。有興趣的朋友可以在港燈網站找到有關資訊。

林小珍