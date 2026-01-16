澳洲會計師公會料港企可滿足新ESG披露要求 中小企業需找到生存與可持續發展的平衡點

澳洲會計師公會公布，張立君出任2026年度大中華區分會會長，同時張立君還是「四大」會計師事務所之一的羅兵咸永道香港合夥人，負責於審計及可持續發展諮詢領域。張立君表示，預期本港大部份上市企業可落實2026年1月新氣候規定的強制ESG披露要求，並預期香港作為國際金融中心，市場對本港專業會計服務尤是是ESG等方面的需求會進一步擴大。

張立君表示，現階段很多大型上市公司已經主動開展ESG新規工作，包括直接向供應商索取數據等，並估計大部分本港上市公司可落實到新規。他續指，至於資源較小的中小企業則可能需要根據自身實際情況採取不同ESG策略，最重要的是找到企業生存與可持續發展的平衡點，優先關注與自身產品或服務相關的ESG議題。他還指出，內地剛剛發布了氣候風險披露准則徵求意見稿，與港交所今年新增的氣候准則基本一致，都是遵循ISSB國際標準，相信香港可以憑借國際經驗為內地企業提供ESG方面專業服務，特別是那些在海外有業務的企業。