恒隆地產制定20項2030年可持續發展指標 與中港25%租戶展開合作計劃

ESG
更新時間：21:44 2026-01-12 HKT
發佈時間：21:44 2026-01-12 HKT

恒隆地產（101）發表20項新的2030年可持續發展指標，延續可持續發展四大優先議題，包括應對氣候變化、資源管理、福祉及可持續交易，當中定出與內地及香港合共佔租賃樓面面積25%的租戶，展開可持續發展合作。

2025年計劃超標完成

恒隆地產指出，於2021年制定的「25x25」指標涵蓋至2025年底的行動計，不僅已達成既定目標，更在減少溫室氣體排放、推動可再生能源及能源效益方面，超越了原有指標。該集團指，在「25x25」指標成績的基礎上，將透過升級的2030年指標，進一步鞏固其於業界的可持續發展領導地位。 

該集團表示，新的20項2030年指標，延續恒隆的可持續發展四大優先議題，即應對氣候變化、資源管理、福祉及可持續交易。

亞洲首家訂立氣候風險價值目標地產商

在應對氣候變化方面，恒隆定出成為亞洲首批全面符合科學碳目標倡議（SBTi）的最新建築行業科學碳目標設定標準（涵蓋短期及長期減碳目標），並符合1.5攝氏度減排路徑的房地產企業，同時恒隆亦是亞洲首家訂立氣候風險價值（Climate Value-at-Risk）目標的房地產企業。

工程實現10%生物多樣性淨增益

資源管理上，該集團冀成為亞洲首家就所有新發展項目及大型翻新工程中，訂立10%生物多樣性淨增益目標的房地產公司，以支持城市生態系統及優化綠化空間。

至於福祉方面，恒隆目標透過社區投資計劃，創造不低於4,000萬元的社會價值。而在可持續交易，將與內地及香港合共佔公司租賃樓面面積25%的租戶，展開可持續發展合作。

陳文博：冀思想領導層面擴大其影響力

隆地產董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，開展可持續發展之旅的新篇章，充分彰顯恒隆在該領域的領先行動力，更在思想領導層面擴大其影響力。他稱，透過與價值鏈各方夥伴緊密合作，有信心兌現這些承諾，並持續推動亞洲可持續發展的實踐。

恒隆地產副董事—可持續發展John Haffner稱，過去數年見證其遠大目標如何凝聚團隊的努力，並推動創新文化，而憑藉過往的成就和寶貴經驗，該集團的2030年指標更加清晰且以數據為主導，有助恒隆在社會層面產生更深遠的影響。

