中環寶軒酒店綠色翻新 牆身裝太陽能玻璃 面積大傳統80倍 「建築物本身就係發電站」

本港老牌發展商建業系的漢國置業（160），旗下中環寶軒酒店完成3年翻新，成全港首家引入太陽能發電建築（BIPV）系統的酒店，在整幢建築三面幕牆裝上垂直太陽能玻璃，突破傳統僅安裝在天台的局限，項目負責人形容「建築物本身就係發電站」。寶軒酒店集團董事及總經理葉偉倫表示，公寓位處中環地段，逾九成屬商務客，其低碳元素吸引不少大型集團視為員工宿舍的首選。

漢國置業位於上環的「寶軒酒店及公寓（中環）」正式開幕，最大改造工程在於幕牆安裝「太陽能發電玻璃」，透過BIPV系統，可將建築外殼轉化為發電系統並接入電網。

太陽能玻璃供8間房全年用電

負責BIPV工程的順昌電器工程項目經理梁仲賢解釋，該酒店如按照傳統方法，天台空間只能安裝5塊太陽能板；但新項目最終安裝了947件太陽能發電玻璃，總安裝面積達808平方米（約8700平方呎），佔整體外牆40%，較傳統高出達80倍。項目預計每年發電量為2.48萬千瓦時，相當於供應8間酒店房全年用電。

設多種透光材質 「住戶感受唔到就減碳」

梁仲賢續指，太陽能發電玻璃設有不同的透光度，亦能配合木紋、雲石等不同花紋外牆，可因應牆身位置需求調整材質，「正正係將建築融合系統，唔影響體驗，住戶唔會感受到就已經幫手減咗碳。」

坐落上環 服務式公寓月租門檻4.1萬

中環寶軒酒店分為酒店及服務式公寓兩部分，當中3層酒店設有44間客房；14層公寓共設112間套房，建築面積介乎551至1575平方呎；而地面層為餐飲店鋪。公寓租金門檻每月約4.1萬元，而最豪華的高層海景套房月租8.8萬元，長租客租金有相應折扣。

中環大企業優先租作員工宿舍

葉偉倫表示，由於項目位處中環，公寓主要服務一些公司從境外來港的員工，翻新後能提升競爭力，獲得不少大型跨國企業垂青，「好多大公司都鼓勵ESG，只要係預算之內，佢哋都會優先選擇。」但他強調，整體定價仍取決於市場水平，租金並無刻意加入ESG溢價，而引入BIPV系統亦不會增加營運成本。

人才流入 料租金持續高企

漢國置業於1965年成立，經歷多個經濟周期。對於目前市道，葉偉倫認為，近年來港人士普遍消費力有所下降，酒店淡旺季變得更「海鮮價」，但留學生及人才計劃不斷增加，服務式公寓的租金水平仍持續高企。

建業系在港有多家上市公司，包括控股集團建業實業（216），旗下擁有發展商漢國置業、樓宇承造服務公司建聯集團（385），以及地基打樁工程商建業建榮（1556）。