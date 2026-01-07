BB出事慘過自己中招 奶粉食安風波下家長恐懼與品牌信任｜梁偉聰

兩大品牌的配方奶粉近日爆出食安問題，衞生署於1月6日公布，雀巢能恩及惠氏部分批次嬰幼兒配方奶粉因可能含有蠟樣芽孢桿菌，而自願進行預防性回收。消息一出，不少家長即時在社交平台上訴苦。作為新手家長，對這種「BB出事慘過自己中招」的情緒，實在特別感同身受；而換上公關從業者的角度去看，心裏亦有另一種難受。

突如其來變數 足令整個家庭慌亂

今次事件最令人不安之處，在於受影響批次包括部分一號及二號配方，主要供初生至約6個月大的嬰幼兒食用，正是抵抗力最弱、最需要家長全神貫注守護的階段。更現實的是，不少家庭正處於「試奶期」，小朋友未必一開始就接受某一品牌，家長往往要反覆嘗試，才能找到適合的配方。任何突如其來的變數，都足以令整個家庭陷入慌亂。

回想自己剛成為父親的日子，每天都將風險意識拉到最高，這幾乎是一種本能。媽媽們更會不停在網上搜尋資料，比對其他家長的親身經驗。正因如此，配方奶粉這類產品，家長對其食安風險的承受能力幾乎是零。

亦正因如此，站在品牌角度看，這次危機的衝擊格外沉重。品牌形象往往是多年累積而成，但對家長而言，一次疑慮，已足以動搖多年信任。單在公布當晚，社交平台已湧現大量貼文，有家長分享小朋友出現不適情況，有人發現家中存貨屬於回收名單內的批次，半夜趕往仍未關門的超市另覓替代奶粉。這些真實而急切的經歷，迅速在家長圈子中擴散。

家長之間分享 影響遠超傳統廣告

在這類事件中，品牌往往會發現自己突然失去話語權。輿論的主導者，不再是官方聲明，而是一個個素人家長的照片、描述與情緒。這些內容未必經過整理，也不需要任何修辭，只要一句「我唔敢再試」，已足以令其他家長瞬間代入。對新手家長而言，哪怕只是風險的可能性，也寧願避之則吉。

這正是配方奶品牌最無力、亦最難受的地方。任何回應若稍有不慎，便可能被解讀為推卸、冷漠或不夠重視。如何在遵循科學與監管程序的同時，重新建立情感層面的信任，將是一條漫長而艱難的路。

事件亦再次提醒我們，在資訊高度流通的年代，家長之間的經驗分享，對品牌的影響力遠超傳統廣告。對家長而言，育兒路上本已需要學習的事情太多，而社交平台上的一句評價，往往足以左右選擇。

對於配方奶這類「零容錯」的產品而言，真正的考驗，從來不止於是否需要回收，而在於風波過後，家長是否仍然敢於相信。信任一旦出現裂縫，修補的時間，往往比建立來得更長。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

