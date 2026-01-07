明日女菁基金會與Microsoft合作 助12至19歲女性接觸AI及STEM教育

明日女菁基金會與Microsoft香港簽署合作備忘錄，推出為期兩年的策略性合作計劃，為香港12至19歲年輕女性提供更多接觸AI及STEM教育的機會，聚焦發展未來就緒技能、建立導師網絡及規劃發展路徑，協助學生在職場世界了解及探索多元發展機遇，未來冀進一步擴大至所有青少年。

涵蓋工作坊、導師指導等活動

Microsoft香港今年起將支持基金會發展融合人工智能教育、實踐數位技能訓練及職場實戰機會的全新學習體驗，涵蓋工作坊、導師指導，認可學習計劃及外展活動，為來自不同背景的學生，從年輕女性到整個社群，為他們提供接觸參與新興領域的機會並創造平等機會。此計劃亦與基金會的使命一脈相承，即致力啟發年輕女性，讓她們充滿自信、目標明確地從年青邁向職涯，並探索在多元範疇的發展路徑及機遇。

接觸逾20行業 打開通往專業道路

基金會創辦人鄭余雅頴表示，對許多中學生來說，由於欠缺足夠機會接觸及探索各種職場可能性，未來發展路徑往往顯得遙遠而模糊，因此基金會目標是讓他們能接觸和參與超過20個行業的實戰體驗，打開通往專業道路的大門。

基金會創始董事張競詩女士補充，希望透過是次合作啟發學生，鼓勵她們勇於嘗試、探索不同領域，並為自己構建未來，認為「年輕一代意識到自己的聲音及願景備受重視，將帶來別具意義的改變」。

Microsoft香港及澳門總經理劉彬星則表示，公司一直致力賦能下一代，推動AI及未來所需的技能普及化，透過值得信賴及安全可靠的平台，以及多元化的學習體驗，期望能讓科技變得觸手可及，啟發年輕一代的創造力、批判性思維和終身學習精神，同時期待與明日女菁基金會深化合作，支持香港年輕人成為新時代的前沿人才，迎接未來挑戰。