屈臣氏完成資助1萬宗唇顎裂兒童修復手術 擬2030年增至1.5萬宗

屈臣氏集團迎來創立185周年，宣布與微笑行動（Operation Smile）合作的全球可持續發展計劃「Give a Smile 笑亮童心」提前達成目標，成功為1萬名唇顎裂兒童提供免費修復手術。有見及此，集團訂立新目標，期望在2030年資助共1.5萬個手術，幫助全球更多患病兒童重拾笑容，改變人生，並致力為下一代創造更美好的未來。



屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，能見證屈臣氏集團邁進185周年，從香港第一家西藥房發展為全球最大的國際健康與美容零售集團，感到倍感自豪。這段旅程不僅是業務擴展，更承載著集團為顧客、員工及社區帶來的無數笑容與美好時刻。

每三分鐘，就有一名兒童出生時患有唇顎裂。微笑行動聯合創辦人、主席兼行政總裁Kathy Magee表示，感謝屈臣氏集團的支持，得以為成千上萬名患者提供必要的手術及全面的唇顎裂護理。有賴他們的支持，微笑行動正在縮短患者居住地與醫療服務之間的距離。

屈臣氏2018年推出計劃

屈臣氏集團於2018年推出全球「Give a Smile 笑亮童心」計劃，致力支持唇顎裂治療，改善兒童身心健康，秉持「Give 1 Smile, Create 5」的信念，以笑容影響生命，不僅為患者及父母重燃希望，更惠及家庭、醫生、醫院及社區，創造微笑的漣漪效應，讓愛與關懷延續。

自創立之初，屈臣氏集團堅信，每個人都值得擁有健康和幸福。集團早年向大眾贈醫施藥，185年來始終如一，秉承關懷顧客和社區的宗旨，持續以行動實踐承諾。