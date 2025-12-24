雞髀背後的ESG風波｜林一一

聖誕節半日市，大家提早收工，街上人少咗，但酒樓依然熱鬧。外國人食火雞，我就始終覺得白切雞最實在。皮滑肉嫩，唔使花巧。某年同事生日，中午一齊去飲茶，照例點隻白切雞助興。雞一上枱，斬到一件件，賣相唔錯。問題係，當我哋諗住夾隻雞髀畀壽星時，忽然發現點砌都砌唔返兩隻完整雞髀出嚟。大家面面相覷，只好當笑話。

一隻雞髀 照出一套行規

香港人最叻就係呢樣——明明知道有問題，但唔好拆穿。因為拆穿咗，就要面對。如果你係食客，呢件事只係一個小插曲。你唔會為咗一隻雞髀報消委會，更唔會質問酒樓老闆。你最多心諗一句：「算啦，下次唔嚟。」文明社會，講效率，不講真相。

但如果你將個鏡頭推入後廚，故事就唔再咁簡單。

對廚房大佬嚟講，雞唔只係雞，而係一條生存鏈。今日落貨十隻雞，租金、人工、水電、爐頭樣樣都升，老闆一句「毛利唔可以跌」，壓力就層層向下。佢要準時出餐、要兄弟有工開、要數字交到差。街市落新鮮貨，手寫單、冇系統，供應商同人情世故又剪唔斷。你話佢唔知咁做有問題咩？多數知。但喺佢眼中，呢啲叫「行規」、叫「現實」，唔係貪，而係撐。

再向上一層，你企喺餐廳老闆個位。

老闆成日話自己最無辜：我開門做生意，已經守法交稅；我出糧準時，冇剝削員工；至於後廚發生咩事，我點可能樣樣睇到？再者，我已經寫咗政策、貼咗通告、開過會講廉潔經營。點解仲會出事？於是，老闆開始懷疑人品，懷疑員工，卻好少回頭問一句：我個制度，本身有冇逼人走捷徑？

當制度缺席，道德就被迫上場

同一隻雞，三個角色，三種合理化。呢正正係企業治理最常見、亦最危險嘅盲點——將制度問題，道德化為個人問題。

白切雞少咗一隻雞髀，唔係因為某個人特別貪，而係因為權責集中、流程不透明、缺乏制衡。當一個人同時負責訂貨、收貨、用貨，又冇獨立核對、冇抽樣審查、冇數據留痕，灰色空間自然出現。管理層只睇結果，不問過程；只壓KPI，不接風險，最後就形成一個「人人都唔滿意，但人人都繼續」的系統。

呢度就係香港最精彩嘅地方：人人都唔覺得自己有錯，但結果永遠都係錯。

香港人好鍾意講制度，但其實好怕制度。制度意味住限制，限制意味住要改變慣性。而慣性，正正係我哋最珍惜嘅文化遺產。所以，當有人話要反貪、要廉潔營運、要ESG、要跟制度，好多人第一反應唔係「點做」，而係「有冇必要搞到咁認真？」，有教授甚至話「香港人做事太一板一眼」。捐吓錢、影吓相、寫吓報告，咪幾好。

呢啲情況，正正說明ESG入面「G」——公司治理——嘅核心價值。治理，唔係靠寫得漂亮嘅政策，而係靠制度設計，令「做正確的事」比「做錯的事」更容易。

從理論層面睇，呢個問題可以由幾個角度理解。

管理學早就講過，呢啲叫委託—代理問題（Agency Theory）。老闆作為委託人，希望廚房按最佳利益行事；但廚房大佬作為代理人，掌握更多資訊，亦承受不同誘因，雙方目標自然出現落差。如果冇監督同制衡，代理人傾向選擇對自己最有利、但未必對整體最有利的行為。講白啲，就係：你信人，但制度唔可以只靠信。再講高級啲，就係內部控制、權責分離、透明度。但講到尾，只有一句真理——人性唔值得考驗。

行為倫理學（Behavioral Ethics）亦都提出，多數人唔會自認為貪污，而係透過環境同語言，慢慢將不當行為合理化。「大家都係咁做」、「唔做就捱唔住」、「我又冇呃人錢」，呢啲說法，正正係制度容許下產生的道德漂移。

廣告靠口號 廉潔靠制度

真正有效的反貪與廉潔營運，從來唔係靠口號，而係靠設計：設計透明流程、設計可追蹤數據、設計讓權力不能集中、讓決策有痕跡、讓行為被看見。就好似之前講過嗰塊後廚玻璃牆——佢冇寫明任何新規則，但透明本身，就改變咗行為。

香港人最鍾意用道德批評，最唔鍾意用制度修正。於是，出事就怪個人，唔會問個系統。結果壞人換走，好人上場，雞髀依然唔齊。所以，當我哋再講ESG、講廉潔、講合規，與其問「有冇政策」，不如問一句更實際嘅問題：如果今日換咗一個人坐喺呢個位，制度，會唔會照樣出事？

雞髀少咗，唔係小事。因為由一隻雞開始，市場失去嘅，往往係信任。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。