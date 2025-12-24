特朗普政府傳轉讓野生動物保護區予SpaceX  環團質疑破壞生態

據《紐約時報》報道，特朗普政府正考慮將德克薩斯州一處聯邦野生動物保護區近800英畝土地轉讓給馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX，以便其擴建火箭發射與生產基地。作為交換，SpaceX將向政府提供約692英畝其在卡梅倫縣自行購置的土地，部分位於距離海岸線約20英里外的另一個保護區。

屬美洲豹貓重要庇護所

報道引述文件指，美國魚類及野生動物管理局（FWS）擬向SpaceX轉讓775英畝目前屬於「下里奧格蘭德河谷國家野生動物保護區」的土地。該區域除了是瀕危物種如美洲豹貓（ocelot）的重要庇護所，更包含美國內戰最後一場陸上戰役發生地「帕爾米托牧場戰場」的部分區域。

官方稱「有助加強棲息地保護」

FWS發言人回應指，正探討一項既能促進野生動物保護，又符合政府強化創新、基礎設施及經濟競爭力目標的方案。該局高層在備忘錄中更形容交易「有助加強對重要漁業與野生動物資源的棲息地保護」，指SpaceX提供的置換土地包含高質量棲息地。

不過，環保組織「野生動物捍衛者」對此表示質疑，批評將極具爆炸威力的航天設施嵌入脆弱生態系統，風險極大。此前SpaceX的運營已多次被指破壞生態，去年一次火箭發射更曾導致碎片四散，損毀候鳥巢穴。

SpaceX方面暫未對事件置評。