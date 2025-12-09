藍傲稱ESG評估需差異化指標 不同行業不同標準 籲港關注廢氣排放加劇高溫

ESG評級標準五花八門，甚至出現「漂綠」等亂象。ESG研究與分析商藍傲集團創始人兼首席執行官鮑婉玲在接受《星島頭條》專訪時直言，行業「賣分換利」生態畸形，強調ESG評估需差異化設定指標，並通過內外雙重驗證防範風險，才能引導資金流向永續領域。對於香港ESG發展，她認為現存在廢氣排放加劇高溫的問題，且作為亞洲最發達的地區之一，菲傭待遇等問題亦值得被重視。

鮑婉玲深耕綠色金融與ESG投資領域，曾提出採用245項指標評估企業、105項指標評估國家，且不同行業的關鍵指標各異。她受訪時指出，在ESG世界裏，不同領域的相關性指標與核心目標截然不同，例如重工業、汽車製造業等B2B行業中，數據隱私並非重點，但對於微軟（Microsoft）這類面向海量零售客戶的軟件服務商，用戶權益保護在社會（S）維度中至關重要；再例如銀行業，環境（E）影響相對有限，但管治（G）維度的產品透明度、經營誠信度卻直接關係行業根基。

她又舉例，中華電力、香港煤氣等公用事業屬於基礎設施領域，員工安全和公司管理很重要。這類企業除了245項評估指標外，也會考察企業的減碳抱負，如香港煤氣推廣太陽能應用、探索替代能源的舉措，在她看來是重要評估依據。

至於分類標準，藍傲集團遵循已完成全球8.6萬家企業行業歸類的SASB標準，並建立內外雙重驗證機制，不僅參考企業自願披露的信息，更通過AI技術抓取新聞報道、NGO研究報告等外部數據交叉求證。對比之下，她直言部分同行評級機構實質是賣分生意，通過給予企業高於實際水平的評級，換取更多商業合作，「我不參與這些競爭，這是很不好的商業模式」。

忽視多元共融或阻外來投資

談及香港上市公司，鮑婉玲指土生土長的香港公司普遍忽視了多元共融等議題，而這些指標恰恰是上市公司吸引外來基金投資的關鍵。如今香港現在進入第三代財富階段，而前兩代都以「拼搏」為導向，多數企業規模有限，對現代治理理念的接納度不足。

此外，香港在ESG監管與報告框架上也存在明顯不足，雖然早於新加坡開展ESG相關工作，但新加坡已將其納入強制法規，香港仍實行「報告或解釋」的柔性要求；同時香港及東南亞地區長期缺乏統一國際標準框架，不同於部分發達國家已具備成熟體系，導致企業難以明確ESG報告方向，但近期港府、相關監管機構及交易所已明確將跟隨IFRS規格推進ESG報告，有望彌補不足。

國家層面需結合國情作考量

在國家層面，鮑婉玲強調需結合具體國情來考量。以基礎設施領域為例，部分國家常年面臨嚴重內澇災情，卻仍持續發行國債並聲稱舉債是為國家建設，但實際上過去數年其防洪等基建問題並未得到有效改善。

通用評估維度則包括，環境方面需追蹤年度高溫日數變化，觀察去年逾35℃高溫天數在今年是否出現異常攀升，亦要關注食品安全鏈條的源頭風險，若水體已遭污染，其灌溉種植的農作物是否會累積污染物，以及各類廢棄物處置體系是否完善；社會治理與管治層面，既要考察民眾安全保障能力、警察是否有受到適當訓練、國民教育程度等社會民生指標，也要關注國家的腐敗與貧富分化狀況，以及財政政策的可行性與可持續性等。

港廢氣排放多 星具氣候風險

對比香港與新加坡ESG發展，她認為兩地各有優劣。新加坡貪腐率低、人民非常安全、環境治理優良，主要挑戰是地處海邊帶來的氣候風險；香港作為特別行政區，社會治理完善，但排放問題突出，如高樓密集導致空調使用量大增，廢氣排放加劇高溫，形成惡性循環，路面污染排放亦需盡快治理。

另外，她指香港的外籍家庭傭工面臨人工低、工作時間長等問題，當前外傭待遇最低人工為每月5,100元，遠不及香港最低人工水平，這種不平等待遇在澳洲、英國、美國等發達國家已受到高度關注，作為亞洲最發達的地區之一，香港理應重視並解決這一問題。

女性權益方面，鮑婉玲認為這不僅是法規問題，更是文化與社會觀念問題。無論是香港、新加坡還是內地，女性在就業、升職等方面仍面臨隱性歧視，部分女性持有的「嫁有錢人即可不工作」的傳統觀念，加之社會期待與家庭負擔，既制約女性職業發展，也加劇男性社會壓力，這一問題需要全社會共同推動改變。

