Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

藍傲稱ESG評估需差異化指標 不同行業不同標準 籲港關注廢氣排放加劇高溫

ESG
更新時間：06:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-09 HKT

ESG評級標準五花八門，甚至出現「漂綠」等亂象。ESG研究與分析商藍傲集團創始人兼首席執行官鮑婉玲在接受《星島頭條》專訪時直言，行業「賣分換利」生態畸形，強調ESG評估需差異化設定指標，並通過內外雙重驗證防範風險，才能引導資金流向永續領域。對於香港ESG發展，她認為現存在廢氣排放加劇高溫的問題，且作為亞洲最發達的地區之一，菲傭待遇等問題亦值得被重視。

鮑婉玲深耕綠色金融與ESG投資領域，曾提出採用245項指標評估企業、105項指標評估國家，且不同行業的關鍵指標各異。她受訪時指出，在ESG世界裏，不同領域的相關性指標與核心目標截然不同，例如重工業、汽車製造業等B2B行業中，數據隱私並非重點，但對於微軟（Microsoft）這類面向海量零售客戶的軟件服務商，用戶權益保護在社會（S）維度中至關重要；再例如銀行業，環境（E）影響相對有限，但管治（G）維度的產品透明度、經營誠信度卻直接關係行業根基。

她又舉例，中華電力、香港煤氣等公用事業屬於基礎設施領域，員工安全和公司管理很重要。這類企業除了245項評估指標外，也會考察企業的減碳抱負，如香港煤氣推廣太陽能應用、探索替代能源的舉措，在她看來是重要評估依據。

至於分類標準，藍傲集團遵循已完成全球8.6萬家企業行業歸類的SASB標準，並建立內外雙重驗證機制，不僅參考企業自願披露的信息，更通過AI技術抓取新聞報道、NGO研究報告等外部數據交叉求證。對比之下，她直言部分同行評級機構實質是賣分生意，通過給予企業高於實際水平的評級，換取更多商業合作，「我不參與這些競爭，這是很不好的商業模式」。

忽視多元共融或阻外來投資

談及香港上市公司，鮑婉玲指土生土長的香港公司普遍忽視了多元共融等議題，而這些指標恰恰是上市公司吸引外來基金投資的關鍵。如今香港現在進入第三代財富階段，而前兩代都以「拼搏」為導向，多數企業規模有限，對現代治理理念的接納度不足。

此外，香港在ESG監管與報告框架上也存在明顯不足，雖然早於新加坡開展ESG相關工作，但新加坡已將其納入強制法規，香港仍實行「報告或解釋」的柔性要求；同時香港及東南亞地區長期缺乏統一國際標準框架，不同於部分發達國家已具備成熟體系，導致企業難以明確ESG報告方向，但近期港府、相關監管機構及交易所已明確將跟隨IFRS規格推進ESG報告，有望彌補不足。

國家層面需結合國情作考量

在國家層面，鮑婉玲強調需結合具體國情來考量。以基礎設施領域為例，部分國家常年面臨嚴重內澇災情，卻仍持續發行國債並聲稱舉債是為國家建設，但實際上過去數年其防洪等基建問題並未得到有效改善。

通用評估維度則包括，環境方面需追蹤年度高溫日數變化，觀察去年逾35℃高溫天數在今年是否出現異常攀升，亦要關注食品安全鏈條的源頭風險，若水體已遭污染，其灌溉種植的農作物是否會累積污染物，以及各類廢棄物處置體系是否完善；社會治理與管治層面，既要考察民眾安全保障能力、警察是否有受到適當訓練、國民教育程度等社會民生指標，也要關注國家的腐敗與貧富分化狀況，以及財政政策的可行性與可持續性等。

港廢氣排放多 星具氣候風險

對比香港與新加坡ESG發展，她認為兩地各有優劣。新加坡貪腐率低、人民非常安全、環境治理優良，主要挑戰是地處海邊帶來的氣候風險；香港作為特別行政區，社會治理完善，但排放問題突出，如高樓密集導致空調使用量大增，廢氣排放加劇高溫，形成惡性循環，路面污染排放亦需盡快治理。

另外，她指香港的外籍家庭傭工面臨人工低、工作時間長等問題，當前外傭待遇最低人工為每月5,100元，遠不及香港最低人工水平，這種不平等待遇在澳洲、英國、美國等發達國家已受到高度關注，作為亞洲最發達的地區之一，香港理應重視並解決這一問題。

女性權益方面，鮑婉玲認為這不僅是法規問題，更是文化與社會觀念問題。無論是香港、新加坡還是內地，女性在就業、升職等方面仍面臨隱性歧視，部分女性持有的「嫁有錢人即可不工作」的傳統觀念，加之社會期待與家庭負擔，既制約女性職業發展，也加劇男性社會壓力，這一問題需要全社會共同推動改變。

相關文章：

星島ESG論壇研綠色轉型 AI助處理龐大數據 籲大型企業發揮龍頭作用

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
7小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
16小時前
新華社圖片
日本青森7.6級地震｜凌晨湧70厘米海嘯 官員：日本北部大地震機會高於平時
即時國際
5小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
15小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
9小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
20小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
14小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
10小時前
紀念活動在夏威夷舉行。美聯社
美國紀念珍珠港事件84周年 首度沒有倖存者出席
即時國際
15小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
13小時前