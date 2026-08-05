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林群聲披露都大UCOM空間規劃 設實驗室模擬飛行教研室

教育新聞
更新時間：18:43 2026-08-05 HKT
發佈時間：18:43 2026-08-05 HKT

為應付學生人數增長的空間需求，都會大學正於何文田愛民廣場興建「大學中心」（UCOM）。都大校長林群聲日前在校內通訊指，UCOM將提供更多教學、學習及學生支援空間，並首次公開空間規劃，其中約10500平方呎面積，將劃作科技學院培訓中心及實驗室。

延伸閱讀：JUPAS改選2026︱終極改選截止 都大首三志願報讀增3成 嶺大商業分析與創新77人爭一位

林群聲指都大正積極擴展校園設施。 資料圖片
林群聲指都大正積極擴展校園設施。 資料圖片

設多用途空間 運動監測中心

中心亦設研究生共享空間、模擬飛行教研室、運動監測與表現中心，並有可供劍擊及其他體育活動的多用途空間、舞蹈室及音樂室。

除了UCOM外，林群聲指都大正積極擴展校園設施，其中紅磡的都大中心已投入服務，而興建中的「社區健康樞紐」亦將進一步拓展及支援與健康相關的教學、研究和社區聯繫。

延伸閱讀：都大何文田新校舍動工 料2031學年啟用

聯招申請創新高 Band A多三成

林群聲亦提到，透過大學聯招（JUPAS）選擇都大課程的申請人數達32886人，較去年同期顯著增15.8%；其中首三志願（Band A）的申請數目達23237份，按年顯著升31.3%，是連續第五年錄得增長。他指數據充分反映社會認同都大「應用為本」課程，與肯定該校作為本港首間應用科學大學定位；但他同時指，隨着香港高等教育環境格局不斷變化，預期愈來愈多本地中學畢業生，會考慮升讀內地頂尖大學，強調都大必須持續提升競爭力，與時並進，靈活應對各種機遇與挑戰。

本報記者

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