議員批教科書加價增負擔 促重推學生津貼

本報早前報道，有學校整套中一教科書索價近7000元，有家長因購買二手書未附有電子教材啟用碼，被逼繼續購買新書。立法會社福界議員陳文宜今日於網上帖文，批評教科書加價已成常態，促請教育局放寬學校書簿津貼的全額津貼入息上限，重推學生津貼，同時加強監管出版商，清楚標明實體書與電子啟用碼的分拆售價，堵塞「電子捆綁」漏洞。

倡分拆售價免「電子捆綁」

陳文宜促請當局加強監管，要求出版商清晰標示實體書與電子啟用碼的分拆售價。資料圖片

陳文宜在網上帖文，指單是開學買書，對於月入萬餘元、需撫養兩名子女的基層家庭而言，已佔月入近3成，批評教科書年年加價已成常態，形容「求知本應是向上流動的階梯，如今卻成了沉重的負擔」。她指電子啟用碼年年更新，如同變相加價，「斷絕了基層以二手書省錢的傳統門路，讓節衣縮食數月的父母大感窒息」。

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陳文宜續指，現行學校書簿津貼的入息審查門檻過於嚴苛，不少邊緣基層家庭被排拒在外，建議政府優化津貼計劃，將津貼金額與綜合消費物價指數掛鈎，並將全額資助的家庭入息上限放寬約兩成，以3人家庭為例，入息上限放寬至約6.5萬元，有望涵蓋多數萬名基層學生。



政府在去年9月起取消每年2500元學生津貼，陳文宜認為政策不應「一刀切」，建議政府分階段恢復資助，例如為領取全額或半額書簿津貼的基層學生，保留1000至1500元學習津貼。針對「電子捆綁」問題，她促請當局加強行政監管，要求出版商在書單清晰標示實體書與電子啟用碼的分拆售價，並禁止以「套裝價等於分價總和」形式變相捆綁，並抽查學校書單確保校方提供分開購買的選項。

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本報記者

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